Наверстывают упущенное: инсайдер рассказал правду об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

По словам приближенного к паре человека, между певицей и актером действительно есть связь.

Несмотря на то что Дженнифер и Бен расстались 17 лет назад, у них по-прежнему масса общих тем. По словам источника, они не могут наговориться, с удовольствием проводя массу времени вместе.

"Они отлично проводят время. Прошли годы со времени их расставания, и теперь они наверстывают упущенное. Они снова планируют тусоваться вместе", - рассказал инсайдер.

Дженнифер Лопес вновь в поиске (фото: instagram.com/jlo)

Правда, все тот же близкий к паре аноним утверждает, что романтики в этом общении нет. Пара в прекрасных отношениях - была после расставания и осталась сейчас. Как известно, Лопес дружит со всеми своими бывшими мужьями и парнями.

К слову, Аффлек еще до расставания Лопес с Родригесом делал ей комплименты. Недавно он восхитился цветущему внешнему виду звезды: "Где ты прячешь свой источник молодости? Почему ты сейчас выглядишь точно так же, как в 2003-м году, а я в лучшем случае так, будто мне уже за 40?".