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Наверстывают упущенное: инсайдер рассказал правду об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Новина українською → США, Пятница 07 мая 2021 18:33
Наверстывают упущенное: инсайдер рассказал правду об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

51-летняя Дженнифер Лопес и 48-летний Бен Аффлек вновь стали объектом обсуждений в сети. Экс-возлюбленных давно заподозрили в воссоединении, и инсайдер поспешил внести ясность.

По словам приближенного к паре человека, между певицей и актером действительно есть связь.

Несмотря на то что Дженнифер и Бен расстались 17 лет назад, у них по-прежнему масса общих тем. По словам источника, они не могут наговориться, с удовольствием проводя массу времени вместе.

"Они отлично проводят время. Прошли годы со времени их расставания, и теперь они наверстывают упущенное. Они снова планируют тусоваться вместе", - рассказал инсайдер.

Наверстывают упущенное: инсайдер рассказал правду об отношениях Дженнифер Лопес и Бена АффлекаДженнифер Лопес вновь в поиске (фото: instagram.com/jlo)

Правда, все тот же близкий к паре аноним утверждает, что романтики в этом общении нет. Пара в прекрасных отношениях - была после расставания и осталась сейчас. Как известно, Лопес дружит со всеми своими бывшими мужьями и парнями.

К слову, Аффлек еще до расставания Лопес с Родригесом делал ей комплименты. Недавно он восхитился цветущему внешнему виду звезды: "Где ты прячешь свой источник молодости? Почему ты сейчас выглядишь точно так же, как в 2003-м году, а я в лучшем случае так, будто мне уже за 40?".

Ранее Дженнифер показала очаровательное фото с мамой и дочерью.

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