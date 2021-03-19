Найди 10 отличий: Василиса Фролова показала себя до и после родов

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая 7 марта впервые стала мамой , вместе с сыночком Родионом выписалась из роддома. Конечно же, она запечатлела столь важное событие для истории, а также показала поклонникам интересный коллаж из серии "до и после".

Соответствующими фотографиями звезда поделилась на своей странице в Instagram .

На выписку Василиса надела свободное черное платье с белым воротничком и оборками на рукавах. Волосы она собрала в пучок. Новоиспеченная мама позирует с сыном на руках и счастливо улыбается.

"Долго-долго-долгожданный момент", - подписала кадр Фролова.

Василиса Фролова выписалась из роддома после рождения сына (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Также ведущая показала фолловерам, как она изменилась после родов. Она опубликовала интересный коллаж, на котором запечатлена в одной и той же клетчатой пижаме в том же месте. На первом кадре Василиса позирует с оголенным внушительным животом, а на следующем уже держит на руках своего малыша.

"До/после", - лаконично прокомментировала знаменитость.

Василиса Фролова сравнила себя до и после родов (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Подписчики не смогли остаться равнодушными и оставили девушке много растроганных комментариев и пожеланий здоровья ребенку.