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Найди 10 отличий: Василиса Фролова показала себя до и после родов

Новина українською → Киев, Пятница 19 марта 2021 15:29
Найди 10 отличий: Василиса Фролова показала себя до и после родов Василиса Фролова (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Автор: Lite

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая 7 марта впервые стала мамой, вместе с сыночком Родионом выписалась из роддома. Конечно же, она запечатлела столь важное событие для истории, а также показала поклонникам интересный коллаж из серии "до и после".

Соответствующими фотографиями звезда поделилась на своей странице в Instagram.

На выписку Василиса надела свободное черное платье с белым воротничком и оборками на рукавах. Волосы она собрала в пучок. Новоиспеченная мама позирует с сыном на руках и счастливо улыбается.

"Долго-долго-долгожданный момент", - подписала кадр Фролова.

Найди 10 отличий: Василиса Фролова показала себя до и после родов

Василиса Фролова выписалась из роддома после рождения сына (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Также ведущая показала фолловерам, как она изменилась после родов. Она опубликовала интересный коллаж, на котором запечатлена в одной и той же клетчатой пижаме в том же месте. На первом кадре Василиса позирует с оголенным внушительным животом, а на следующем уже держит на руках своего малыша.

"До/после", - лаконично прокомментировала знаменитость.

Найди 10 отличий: Василиса Фролова показала себя до и после родов

Василиса Фролова сравнила себя до и после родов (фото: instagram.com/vasyafrolova)

Подписчики не смогли остаться равнодушными и оставили девушке много растроганных комментариев и пожеланий здоровья ребенку.

  • Це прекрасно
  • Умиление
  • Это и есть женское счастье!
  • Красуня
  • Такой высокий малыш
  • Найдите 10 отличий
  • Чудові та ніжні фото
  • Ви чудові
  • Можно глядеть вечность. Два состояния прекрасны!!!
  • Ростіть здорові
  • Высокий мальчик
  • Як гарно, мило
  • Сладкие пяточки

Напомним, ранее Василиса Фролова умилила нежным фото с новорожденным сыном и рассказала о первых днях материнства.

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