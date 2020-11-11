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Назван самый высокооплачиваемый артист Украины: за год более 5 миллионов

Новина українською → Среда 11 ноября 2020 11:19
Назван самый высокооплачиваемый артист Украины: за год более 5 миллионов Назван самый высокооплачиваемый артист Украины (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рекламные компании у этого музыканта стартуют от 100 тысяч долларов

Ежегодно различные компании делают рейтинги по успешности, самым высоким заработкам и популярности среди известных людей в Украине. В ноябре был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых артистов и названо имя любимчика публики.

Рейтинг составил журнал Forbes и на первое место среди звезд Украины вышел певец Олег Винник. За 2019 год у него был самый высокий доход среди украинских артистов. Покоритель женских сердец заработал в среднем от 5,6 до 7 миллионов долларов. Об этом пишет "24 канал" со ссылкой на издание Forbes.

В 2020 году его заработки существенно снизились в связи с пандемией коронавируса. Он не стал исключением, так как карантин сильно ударил по представителям шоу-бизнеса.

В 2020 году Олег Винник провел онлайн-концерт на НСК "Олимпийский" и было продано 79 тысяч виртуальных билетов стоимостью от 7 до 20 долларов.

По данным журнала, прайсы на рекламные кампании с участием Олега Винника обойдутся от 100 тысяч долларов. Его 45-минутное выступление на новогоднем корпоративе обойдется от 50 тысяч долларов.

Кроме того, он очень популярен в социальных сетях и его страницы в Facebook и Instagram являются одними из самых посещаемых в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что Олег Винник сделал неожиданное признание.

А также рассказывали о том, что Винник заинтриговал поклонников своими планами на будущее.

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