Названа победительница "Супер Топ-модели по-украински": знойные фото красотки

В финале шоу "Супер Топ-модель по-украински" выбирали между тремя длинноногими красотками: Сашей Литвин, Дашей Майстренко и Таней Брык. Девушки прошли тяжелый путь, состоявший из около 30 испытаний, перевоплотились в десятки ярких образов, работали с девятью приглашенными звездными экспертами и снимались в трех областях Украины.

В конце-концов после последних испытаний Суперсезона, которые состояли из яркого дефиле в стиле шоу Victoria’s Seсret под музыкальное сопровождение Макса Барских, фотосессии на парящей люстре и чтения социальных манифестов, победительницей была названа Таня Брык.

Таня Брык стала победителем "Супер Топ-модели по-украински"

"Когда девушки читали свои манифесты, я понимала, что горжусь ими, за них не стыдно. Саша, Даша и Таня - взрослые и осознанные. Этот тот случай, когда ты уже ни за кого конкретно не болеешь, потому что независимо от того, кто победит, все трое - достойны звания победительницы, призналась ведущая и супер-модель Алла Костромичева.

Кроме заслуженного звания "Супер топ-модели по-украински", Таня получила в награду 300 тысяч гривен, а также съемку на обложку модного глянцевого журнала.

Финалистки "Супер Топ-модели по-украински"

Таня говорит, что ей трудно поверить в такое достижение, и преследует чувство, что она проснется.

"Если честно, сначала не верила, что победила - думала, что сплю, и это мне снится. Когда начали поздравлять, я, конечно, была в шоке!" - признается Таня.

На своей странице в Instagram Таня поделилась с фолловерами радостной новостью.

"Winner! Да, друзья, я это сделала! Это путь длиною в 6 лет! И вот она - победа! Спасибо большое всем, кто за меня болел и тем, кто нет. Спасибо всей съемочной команде! Без вас всего бы этого не было! И спасибо моим родителям за то, что воспитали такого человека! Всех очень люблю!" - восторженно пишет Таня.

В соцсетях Таня часто делится фото, и некоторые из них очень горячи!

Таня Брык (фото: instagram.com/tatyana_bryk/)

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