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Называет ее "сестричка": Светлана Тарабарова умилила поклонников рассказом о крошке-сыне

Новина українською → Понедельник 09 ноября 2020 11:16
Называет ее "сестричка": Светлана Тарабарова умилила поклонников рассказом о крошке-сыне Светлана Тарабарова (instagram.com/tarabarova/)
Автор: Lite

Певица умилила фанатов снимками с сыном

Светлана Тарабарова недавно стала мамой во второй раз. Так что певица погрузилась в материнство с головой, а когда радует поклонников постами в микроблоге, то большая часть их посвящена детям. Сейчас певица вместе с супругом и своим продюсером Алексеем Бондарем воспитывают сына Ивана и дочь Марию. На днях Тарабарова умилила сеть рассказом, как старший сын привыкает к своей роли старшего брата.

Называет ее &quot;сестричка&quot;: Светлана Тарабарова умилила поклонников рассказом о крошке-сынеНазывает ее &quot;сестричка&quot;: Светлана Тарабарова умилила поклонников рассказом о крошке-сыне

Светлана Тарабарова с малышом (фото: instagram.com/tarabarova/)

"Іван так лагідно називає Марію "сестричка", а потім все, що Марії, має бути його: і мама, і тато", - смеется Тарабарова, понимая, что малыш еще не привык разделять любовь родителей с кем-то еще, хотя и сам любит свою сестричку.

На снимках, которые продемонстрировала певица поклонникам, она нежно целует и обнимает своего малыша. Он одет в стильный комбинезончик, а мама в свободное белое платье.

"Какие же вы красивые!", "Бомба", "Який класс", "Вы чудесные", "Счастья вам", - написали под трогательными поклонники.

Напомним, недавно Тарабарова восхитила сеть трогательными снимками с мужем и сыном. Певица показала фото, как она вместе с супругом и сыном Иваном отдыхают вместе.

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