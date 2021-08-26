"Называли "плоскодонка": Регина Тодоренко откровенно рассказала о буллинге из-за маленькой груди

Украинская телеведущая и экс-звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко, которая вышла замуж за Влада Топалова и переехала в Москву, откровенно рассказала, как над ней издевались из-за небольшой груди. Это вызвало у девушки немалые комплексы и попытки скрыть свой "недостаток", однако сейчас она больше не переживает по этому поводу.

Регина вспомнила, как в детстве и юности ее постоянно травили и обзывали в школе из-за плоской груди.

"Забуллили за маленькую грудь. Интересная беседа у меня сегодня состоялась с психологом Викой Дмитриевой о детском буллинге. Я сразу же вспомнила печальную историю из детства, как меня худую, тощую девчонку называли "плоскодонка", "безсисечная" и тд… Мне было не по себе, в такие моменты сдавливало в груди, хотелось провалиться под землю, убежать и спрятаться, особенно, когда у твоих подружек в 9-м классе уже 2-й размер груди, а ты все ещё как мальчишка", - поделилась ведущая.

Тогда несколько справиться с переживаниями и комплексами из-за этого ей помогли занятия актерским мастерством.



"Я четко помню момент, когда преодолела сильное волнение из-за отсутствия эталонных форм. Занятия актерским мастерством меня спасли. Да, в театре мне давали разные роли: старухи с кривым носом, мальчишки-хулигана, красотки. Но самое главное все эти роли были главными в пьесах. И моя самооценка поднималась. Будучи ребенком, я видела, что любят не за большую или маленькую грудь, любят за то, что внутри, любят за мое умение выступать на сцене, за смелость выйти и спеть перед большой аудиторией", - рассказала Тодоренко.

Регина Тодоренко смогла побороть комплексы из-за маленького размера груди (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Но при этом она все равно продолжала стесняться отсутствия форм и на выступления надевала лифчики с пушапом, чтобы создать иллюзию красивой груди - ведь комплексы уже появились.



"Это придавало уверенности, но, будете смеяться, будучи взрослой девушкой, действующим артистом в женском коллективе, в 20 лет я надевала 2 бюстгальтера с пушапом под платье на выступления, чтобы скрыть отсутсвие форм. Потому что "безсисечная", потому что ты не эталон, потому что у всех женщин в семье красивая грудь, а "тебе не повезло", потому что сложно выбрать платье для девушки, у которой широкие бёдра размера М, а верх - XS, потому что укоренились комплексы, от которых я все-таки избавилась", - откровенно призналась Регина.

Сейчас она совершенно не переживает по этому поводу и спокойно публикует снимки, на которых видно, что у нее маленькая грудь, а на комментарии в сети реагирует с улыбкой. Однако телезвезда переживает за детей, которые и сейчас все так же подвергаются травле в школе - и уже и в сети также.



"Сейчас пишу об этом с улыбкой, особенно, когда вижу свои фотографии с концертов в лифчике 3-го размера .Это я сейчас - взрослая тётя, и мне легко говорить о своих сильных и слабых сторонах, а как быть детям, которые подвергаются травле в школе, а ведь почти каждый из них становится жертвой кибербуллинга. Узнала даже ужасающую статистику о том, что увеличилось количество психических расстройств и суицидов среди детей на почве появления социальных сетей. Вас тоже не устраивает то, что происходит на просторах интернета? И какую позицию вы занимаете, когда видите травлю: агрессор, жертва, наблюдатель?" - подытожила знаменитость.

Регина Тодоренко с Владом Топаловым воспитывают сына Михаила (фото: instagram.com/reginatodorenko)