"Не такой уж и бывший": Слава Каминская взбудоражила сеть нежностями с эксом
Слава Каминская 6 декабря отпраздновала день рождения дочери Лауры. Она оставила теплое признание-поздравление для любимой девочки, а позже показала, как именинницаа отметила праздник в семейном кругу.
Гостем детской вечеринки стал папа Лауры и бывший муж Славы пластический хирург Эдгар Каминский – нежное фото с эксом артистка опубликовала в Instagram.
К слову, на детском празднике за одним столом собрались самые близкие и родные – певица и бывший супруг, их дети Леонард и именинница Лаура, мама артистки Тамара и мать пластического хирурга – Людмила.
Заботливый папа с удовольствем кружил любимую дочеьку на руках, пока гости расположились за столом. После Слава решила сделать пару кадров в объятиях бывшего супруга, чем порадовала поклонников.
Скриншот (instagram.com/babaslavka)
Звезда обняла и покрепче прижалась к бывшему, который позирует на камеру.
Скриншот (instagram.com/babaslavka)
"Я женщина одинокая. С кем хочу, с тем и обнимаюсь", - подписала с юмором совместное фото с эксом Слава.
Слава Каминская показала объятия с бывшим мужем (фото: instagram.com/babaslavka)
Поклонники выказали надежду на воссоединение пары и оставили для них комплименты.
- Не такой уж и бывший!
- Какие умные люди ,что сумели наладить такие отношения будучи не в отношениях
- Самая красивая пара в мире!
- Обнимайтесь чаще!
- Так бы всегда
- Какие вы классные
- Красивые
- А почему б и нет. Пусть поговорят
Напомним, что ранее Слава Каминская уже публиковала интригующее фото в объятиях бывшего, сделанное на светском мероприятии.