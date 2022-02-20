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"Не чувствует себя в безопасности": принц Гарри судится королевские привилегии

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Великобритания, Воскресенье 20 февраля 2022 19:51
"Не чувствует себя в безопасности": принц Гарри судится королевские привилегии Принц Гарри опасается за безопасность семьи (фото: Getty)
Автор: Сергей Кулик

Принц Гарри заявил, что "не чувствует себя в безопасности", когда посещает Великобританию, место, которое "является и всегда будет его домом".

О этом заявили юристы, представляющие интересы боитанского принца, сообщает The Guardian.

В Великобритании начали рассматривать дело по восстановлению полицейской охраны принца и его семьи, которой они лишились после отказа от королевских обязанностей в январе 2020 года. Адвокат герцога Сассекского Шахид Фатима выразила обеспокоенность мерами безопасности в отношении членов королевской семьи.

"И, конечно же, само собой разумеется, что он хочет вернуться: увидеть семью и друзей и продолжать поддерживать благотворительные организации, которые так близки его сердцу. Прежде всего, это всегда будет его домом", - уточнила юристка на предварительном слушании. Она напомнила, что при посещении Великобритании дети Гарри, двухлетний Арчи и восьмимесячная Лилибет, останутся без охраны. Поэтому в сентябре 2021 года принц решил отсудить одну из королевских привилегий.

Сообщается, что сам Гарри на слушании не присутствовал.

Сейчас королевская пара в частном порядке финансирует свою безопасность в США, где они проживают. Его опасения связаны с инцидентом в Лондоне в 2021 году, когда он вернулся в Великобританию на открытие статуи своей покойной матери Дианы, принцессы Уэльской, и, как сообщается, его машину преследовали фотографы.

Ранее Гарри говорил о минусах частной охраны. По словам принца, ее сотрудники не имеют надлежащей юрисдикции за границей или доступа к разведывательной информации Великобритании, которая необходима для обеспечения безопасности семьи Сассекс.

Ранее мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри страдают от ужасного запаха в своем особняке.

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Меган Маркл Принц Гарри
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