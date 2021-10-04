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"Не могла дышать": Орландо Блум выбежал на сцену, разорвал корсет Кэти Перри и спас ей жизнь (видео)

Новина українською →
Понедельник 04 октября 2021 13:56
"Не могла дышать": Орландо Блум выбежал на сцену, разорвал корсет Кэти Перри и спас ей жизнь (видео) Кэти Перри и Орландо Блум (фото: instagram.com/katyperry)
Автор: RBC.UA

Кэти Перри и Орландо Блум неожиданно для себя стали участниками происшествия, которое помогло продемонстрировать искренность чувств влюбленных.

Так, во время выступления Кэти Перри на мероприятии Variety's Power of Women случился инцидент. Певица не могла дышать из-за неисправности корсета и показала это жестом. 44-летний актер поспешил на сцену, чтобы спасти любимую. Видео с события, которое снял очевидец, тут же попало в сеть.

На нем хорошо видно, как известная исполнительница позвала голливудского актера и по совместительству своего возлюбленного мужа на сцену. Кэти была одета как всегда эффектно. Ее образ составили пышное платье бледно-сиреневого цвета, изысканные аксессуары, яркий макияж и роскошная укладка. Несмотря на то что со стороны платье казалось свободным, оно было сшито с тугим корсетом. Таким образом, оно не давало звезде дышать. Но когда любимый мужчина расстегнул его, все стало на свои места, и Кэти спокойно исполнила свою песню. Перри объявила в микрофон: "Теперь я могу дышать!". Он бросился на свое место, а поп-звезда подытожила: "Мой герой".

Орландо спас Кэти Перри (видео: YouTube-канал ET Canada)

Напомним, в прошлом году Кэти Перри родила от Орландо Блума дочь.

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