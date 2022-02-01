"Не сейчас": Канье Уэст высказался о NFT

Рэпер Канье Уэст заявил, что не собирается создавать NFT-токены со своей музыкой и другими продуктами, которые он выпускает.

Артист выложил записку, написаную от руки, у себя в Инстаграме.

"Я сосредоточен на создании реального продукта в реальном мире: реальная еда, реальная одежда, реальный дом. Не просите меня делать чертовы NFT."

Записка Уэста (фото: instagram.com/kanyewest)

Правда ниже он добавил: "Спросите меня позже".

NFT (невзаимозаменяемый токен) — это цифровые продукты (чаще всего изображения и 3D-модели) свободно покупаемые и продаваемые на специальных площадках с подтверждением уникального владения через технологию блокчейн (благодаря чему их нельзя скопировать). Эксперты критикуют NFT как продукт, не имеющей реальной стоимости вне искусственной потребительской активности.

"Йе, продай это как NFT", - порекомендовали рэперу некоторые комментаторы.

Также на прошлой неделе Уэст объявил, что его новый альбом "Donda 2" выйдет 22 февраля, и подтвердил, что исполнительным продюсером альбома является рэпер Future.