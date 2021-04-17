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"Не страшно?" Кухар с мужем показали, как резвятся на пляже Шри-Ланке в необычной компании

Новина українською → Шри-Ланка, Суббота 17 апреля 2021 09:48
"Не страшно?" Кухар с мужем показали, как резвятся на пляже Шри-Ланке в необычной компании Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Lite

Екатерина Кухар и ее муж Александр Стоянов улетели в романтический отпуск на Шри-Ланку. Пара решила отдохнуть без детей и насладится сполна обществом друг друга. Каждый день в раю сопровождается множеством впечатлений, которыми они делятся с поклонниками.

Прима-балерина показала в Instagram необычных соседей на пляже, в обществе которых им с мужем пришлось отдыхать.

Так, судья "Танцев о звездами" запечатлена в цветастом топе и юбке-парео с бахромой на фоне океана и экзотических пейзажей в компании..быков! Животные свободно разгуливали по побережью и пощипывали травку возле шезлонгов отдыхающих.

"Кажется, мне нет места на этом пляже…" - констатировала балерина. Подписчики знаменитости забросали ее вопросами и не отпустили без комплиментов.

&quot;Не страшно?&quot; Кухар с мужем показали, как резвятся на пляже Шри-Ланке в необычной компании

&quot;Не страшно?&quot; Кухар с мужем показали, как резвятся на пляже Шри-Ланке в необычной компании

Екатерина поразилась соседям по пляжу (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

  • Катюша, восхищаюсь вами, вы сама элегантность
  • Какой классный образ!
  • Вау! Не страшно было?
  • Они там просто так гуляют?
  • Ух ты, осторожно. Отличного отдыха вам

Александр тоже зря времени не терял и во всю наслаждался волнами, делая акробатические трюки прямо у кромки океана.

"Две мои слабости: "сногсшибательные" волны на диком пляже и высокая кухня", - написал артист балета.

&quot;Не страшно?&quot; Кухар с мужем показали, как резвятся на пляже Шри-Ланке в необычной компании

&quot;Не страшно?&quot; Кухар с мужем показали, как резвятся на пляже Шри-Ланке в необычной компании

Александр не мог нарадоваться волнам (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Напомним, что ранее Екатерина Кухар с мужем встретили Новый год на Шри-Ланке и восхитили фото на фоне экзотических пейзажей.

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