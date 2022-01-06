ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Не ценим то, что имеем": Каминская спровоцировала сеть фото с Лорак и встала на ее защиту

Новина українською →
Турция, Четверг 06 января 2022 09:47
"Не ценим то, что имеем": Каминская спровоцировала сеть фото с Лорак и встала на ее защиту Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Styler

Слава Каминская отдыхает в Турции – она весело проводит время на популярном курорте в Анаталии и делится впечатлениями с поклонниками. Так, в фешенебельном отеле, где остановилась экс-участница НеАнгелов, выступила ее коллега Ани Лорак. Слава не успустила возможности пообщаться с ней и сделала совместное фото на память.

На странице в Instagram она разместила фото, на котором обнимает за плечи Лорак.

"Как бы, что не происходило, есть голос СТРАНЫ в НАШЕЙ СТРАНЕ, и мы не ценим то, что имеем ! Все временно - политика , взгляды , телевидение! Ани Лорак артистка! И, видимо, вакуум информационный - это про нас! Я, кстати, пою лучше , чем дерусь", – подписала общий кадр Слава.

&quot;Не ценим то, что имеем&quot;: Каминская спровоцировала сеть фото с Лорак и встала на ее защиту

Слава Каминская поделилась совместным фото с Ани Лорак (фото: instagram.com/babaslavka)

Ани отреагировала на публикацию Славы и в разделе "сторис" наградила пост коллеги сердечком.

&quot;Не ценим то, что имеем&quot;: Каминская спровоцировала сеть фото с Лорак и встала на ее защиту

Ани с благодарностью отреагировала на пост Славы (фото: instagram.com/anilorak )

Под фото на странице Каминской поклонники устроили горячую дискуссию. Кто-то восхитился тандемом артисток, другие же припомнили Лорак ее концерты в России и позволили себе не согласиться с мнением Славы.

  • О, началось "какая разница, мы артисты голуби мира". Наша страна - это не временно и война не временно. Должна быть принципиальная позиция
  • Весьма сомнительная компания
  • Каждый человек выбирает, где и как проживать свою жизнь. Меладзе и Киркоров сменили страну. Одной попой на 2-х стульях сложно сидеть. Ани Лорак имеет великолепный голос и образ, но не может определиться, ибо тут ее родина, а там большие гонорары
  • Ну а почему мы должны ценить человека, который во время войны в своей стране выступает в стране агрессоре на концерте ко дню ОВД России? Ах да ...она просто артистка ...
  • Лорак не голос Украины, она давно ее променяла
  • Лучше бы ты ничего о ней не писала, а просто сфоткалась… теряешь почитателей таланта
  • Інформаційний вакуум під назвою "какаяразніца" на практиці. Яскравий приклад артистів без громадянської позиції

Напомним, что ранее Ани Лорак проговорила о своем всеукраинском туре, запланированном на этот год.

К слову, Ани Лорак уличили в фотошопе, сравнив фото на ее личной страничке в соцсети и в блогах других пользователей.

Читайте LITE в Google News
Ани Лорак Слава Каминская
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Вы выиграли 400 тысяч: как работает свежая мошенническая схема в Украине
Вы выиграли 400 тысяч: как работает свежая мошенническая схема в Украине