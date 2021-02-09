Нечего скрывать: Тина Кунаки поделилась откровенным фото в полупрозрачном топе

Тина Кунаки показала новій откровенный кадр, на котором продемонстрировала свою роскошную фигуру. Модель призналась в любви мужу.

Тина Кунаки показала очередное фото, которое заставило сердца ее фанатов биться чаще. Модель позирует в полупрозрачном голубом топе, сквозь которое отчетливо видно грудь. Легкий натуральный макияж и фирменная пышная укладка завершили удачный образ юной красавицы.

Тина Кунаки на новом фото (фото: instagram.com/tinakunakey)

"Я не могу скрыть, что со мной делает любовь", - написала звезда. "Ангел", "Чистая красота", "Ты восхитительна", - получила она в ответ массу комплиментов.

Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

В свою очередь, популярный французский актер выложил у себя на странице общее с Тиной фото, написав под ним: "Моя леди и я". На нем знаменитая пара предстала в съемке для бренда The Kooples. Романтичное фото отлично передает атмосферу влюбленности, которая до сих пор царит в семье модели и актера.

Фанаты, которые обожают подобные посты, засыпали Тину и Венсана умиленными комментариями, называя их "любимой парой навсегда".