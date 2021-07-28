Недостаточно жестко: Остапчук рассказал о новом доме, шутках о жене и съемках в новом сериале

30 августа на канале "Украина" состоится премьера 40-серийного комедийного сериала "Люся Интерн". Одну из ролей в нем сыграл популярный ведущий и шоумен Владимир Остапчук.

В интервью LITE Остапчук рассказал о съемках и stand up, про то, как на его шутки реагирует жена , и что является залогом успеха.

Владимир, чем вас заинтересовало предложение сняться в проекте "Люся Интерн"?

Мне очень близка тематика stand up. Это молодежное и трендовое направление. Сегодня большинство людей выбирает именно такой вид развлечений. Хотя еще пару лет назад было трудно представить, что он станет настолько популярным.

К тому же создатели сериала использовали классный сценарный ход, потому что stand up - это же в какой-то степени "прожарка". То есть то, что ты не можешь сказать человеку в лицо, говоришь ему через шутки. И по сути два главных героя в "Люсе Интерн" рассказывают всю правду-матку про коллег посредством юмора.

Stand up - одно из ваших увлечений?

Это моя отдушина. С одной стороны, мне есть что рассказать людям. С другой стороны, stand up - очень честный юмор. Своего рода терапия: я рассказываю про свои переживания с помощью юмора.

Владимир Остапчук снялся в сериале "Люся Интерн" (фото: пресс-служба "Україна")

Иногда во время ваших выступлений звучат шутки, связанные с вашей женой. Кристина обижается на них?

Я все шутки проверяю на ней. И Кристина порой говорит мне: "Ты знаешь, недостаточно жестко. Можно похлеще сказать".

Кристина в программе "Зірковий шлях" призналась, что вы подумываете о доме. Уже стали просматривать варианты? И где хотите приобрести дом: в городе или за его чертой?

Это все пока еще в планах. Есть несколько локаций, мы ездим, смотрим, какой вариант лучше. Но самое главное, чтобы логистически дом находился недалеко от центра, потому что там расположен офис Кристины. Мы рассматриваем разные направления, кроме… Житомирского. Я пару раз выезжал оттуда в понедельник, и два часа моей жизни ушло только в одну сторону!

Что обязательно будет в вашем доме?

Я очень хочу библиотеку. На свадьбу вместо цветов мы просили, чтобы нам дарили книги. Я люблю биографические книги и нон-фикшн. Поэтому сейчас у меня четыре Черчилля и три книги "Богатый папа, бедный папа" Роберта Кийосаки. (Улыбнулся). Когда мы с Кристиной купили квартиру, в ней не было места для книг. Они просто стояли и лежали все скопом.

Моя бабушка была директором библиотеки в университете, а дядя писатель. У меня в детской, где я вырос, стояли стеллажи с книгами. Большинство из них я не читал, но хорошо запоминал авторов. И когда в школе задавали сочинение, то в качестве преамбулы я придумывал какую-нибудь фразу и наобум указывал писателя. Например, Экзюпери. В результате самое обычное предложение воспринималось как цитата известного человека.

Владимир Остапчук (фото: пресс-служба "Україна")

Какие 2-3 книги вам понравились за последнее время?

На самом деле их больше. Я много чего могу порекомендовать. Даже не те книги, что я прочитал недавно, а за последние пять лет. У меня есть критерий: если я читаю запоем, то мне уже трудно остановиться. Это ощущение можно сравнить с просмотром сериала, который сразу захватывает. Однажды мы с Кристиной смотрели сериал "Бумажный дом". Мне как будто наркотики продали! (Улыбается). Потому что уже был час ночи, сериал подходил к концу, пора ложиться спать, и тут показывают анонс следующей серии… Мы понимаем, что нет - еще одна! И продолжали сидеть перед экраном, глаза красные, на часах пять утра, а мы не могли оторваться! Вот такое же состояние возникает, когда книга написана очень хорошо, и ты не хочешь ее закрывать.

Меня особенно сильно впечатлило произведение Айн Рэнд "Атлант расправил плечи". Об этой писательнице снят черно-белый документальный фильм, в котором она рассказала про свою концепцию. Айн Рэнд плохо говорила на английском языке, хотя всю жизнь после эмиграции прожила в Штатах. Она же русская еврейка из Питера.

Следующая книга - "Тонкое чувство пофигизма". И третья, которую я прослушал уже раз десять, "Трансерфинг реальности" Вадима Зеланда.

Как не превратить любимую работу в рутину?

Мне кажется, самое главное - всегда пробовать что-то новое. Ведь знания, очередной опыт, даже трудности, кроме всего прочего, приносят удовольствие. Конечно, будут провалы, и что-то обязательно пойдет не так, но то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что в этом как раз и кроется залог успеха.