Неиссякаемый поток позитива: Лилия Ребрик в ярком наряде зарядила энергией

Лилия Ребрик не так давно вернулась к работе после перенесенного коронавируса и вынужденной паузы. Теперь же она впервые провела эфир вместе со своим соведущим Анатолием Анатоличем после месяца врозь, чему артистка очень рада.

На своей странице в Instagram она поделилась своими эмоциями, а также показала стильные и яркие образы, которые они выбрали для эфира.

Счастливая Лилия позировала вместе с Анатолием в элегантном брючном костюме малинового оттенка, к которому надела также белую футболку и серые туфли лодочки. Волосы ведущей уложены красивыми локонами, а на лице яркий макияж с акцентом на губы.

Анатолич отдал предпочтени похожему костюму, только светло-голубого цвета.

На фото они принимают забавные позы и счастливо улыбаются - они явно соскучились друг по другу.

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич примерили яркие образы (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Майже місяць минув і от... нарешті. В ефірі @ranok_ua ми знову разом з @anatoliyanatolich. Скучила за цим нескінченним потоком позитиву. Прокидайтеся з нами! Хто чи можливо що цього ранку вже потішило вас?" - написала Ребрик.

Фолловеры в комментариях восхищаются позитивом и энергией Лилия и Анатолия, а тажке их стильными нарядами.