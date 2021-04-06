Неиссякаемый поток позитива: Лилия Ребрик в ярком наряде зарядила энергией
Лилия Ребрик не так давно вернулась к работе после перенесенного коронавируса и вынужденной паузы. Теперь же она впервые провела эфир вместе со своим соведущим Анатолием Анатоличем после месяца врозь, чему артистка очень рада.
На своей странице в Instagram она поделилась своими эмоциями, а также показала стильные и яркие образы, которые они выбрали для эфира.
Счастливая Лилия позировала вместе с Анатолием в элегантном брючном костюме малинового оттенка, к которому надела также белую футболку и серые туфли лодочки. Волосы ведущей уложены красивыми локонами, а на лице яркий макияж с акцентом на губы.
Анатолич отдал предпочтени похожему костюму, только светло-голубого цвета.
На фото они принимают забавные позы и счастливо улыбаются - они явно соскучились друг по другу.
Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич примерили яркие образы (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
"Майже місяць минув і от... нарешті. В ефірі @ranok_ua ми знову разом з @anatoliyanatolich. Скучила за цим нескінченним потоком позитиву. Прокидайтеся з нами! Хто чи можливо що цього ранку вже потішило вас?" - написала Ребрик.
Фолловеры в комментариях восхищаются позитивом и энергией Лилия и Анатолия, а тажке их стильными нарядами.
- Лілічка, Ви з Толічем неймовірно чудові ведучі. Завжди усміхнені, веселі. Ви дуже чарівна. Дякую, що даруєте гарний настрій
- Гляну на вас усміхнених і на душі теплішає
- Красуня
- Вы супер классные
- У вас очень классные костюмы
- Ви чудова команда.
- Вы самые лучшие ведущие
Напомним, что ранее Лилия Ребрик с мужем и детьми устроила зажигательные танцы на даче.