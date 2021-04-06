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Неиссякаемый поток позитива: Лилия Ребрик в ярком наряде зарядила энергией

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 15:53
Неиссякаемый поток позитива: Лилия Ребрик в ярком наряде зарядила энергией Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Lite

Лилия Ребрик не так давно вернулась к работе после перенесенного коронавируса и вынужденной паузы. Теперь же она впервые провела эфир вместе со своим соведущим Анатолием Анатоличем после месяца врозь, чему артистка очень рада.

На своей странице в Instagram она поделилась своими эмоциями, а также показала стильные и яркие образы, которые они выбрали для эфира.

Счастливая Лилия позировала вместе с Анатолием в элегантном брючном костюме малинового оттенка, к которому надела также белую футболку и серые туфли лодочки. Волосы ведущей уложены красивыми локонами, а на лице яркий макияж с акцентом на губы.

Анатолич отдал предпочтени похожему костюму, только светло-голубого цвета.

На фото они принимают забавные позы и счастливо улыбаются - они явно соскучились друг по другу.

Неиссякаемый поток позитива: Лилия Ребрик в ярком наряде зарядила энергиейНеиссякаемый поток позитива: Лилия Ребрик в ярком наряде зарядила энергией

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич примерили яркие образы (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Майже місяць минув і от... нарешті. В ефірі @ranok_ua ми знову разом з @anatoliyanatolich. Скучила за цим нескінченним потоком позитиву. Прокидайтеся з нами! Хто чи можливо що цього ранку вже потішило вас?" - написала Ребрик.

Фолловеры в комментариях восхищаются позитивом и энергией Лилия и Анатолия, а тажке их стильными нарядами.

  • Лілічка, Ви з Толічем неймовірно чудові ведучі. Завжди усміхнені, веселі. Ви дуже чарівна. Дякую, що даруєте гарний настрій
  • Гляну на вас усміхнених і на душі теплішає
  • Красуня
  • Вы супер классные
  • У вас очень классные костюмы
  • Ви чудова команда.
  • Вы самые лучшие ведущие

Напомним, что ранее Лилия Ребрик с мужем и детьми устроила зажигательные танцы на даче.

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