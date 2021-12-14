Нельзя голодать: Настя Каменских рассекретила правила питания перед Новым годом

В новогоднюю ночь каждой девушке хочется выглядеть безупречно, и Настя Каменских - не исключение. Готовиться певица начинает заранее и придерживается определенных правил питания, чтобы прийти в идеальную форму к праздникам.

На своей странице в Instagram звезда раскрыла секреты похудения и роскошного внешнего вида к Новому году.

Артистка поделилась, что главное правило, если вы хотите привести себя в форму, - нельзя голодать и урезать рацион сильно и резко.

"Питание должно оставаться сбалансированным. Иначе - стресс для организма, а от стресса внешний вид точно не улучшается", - отметила Настя.

Настя Каменских раскрыла секреты питания перед праздниками, которые помогут прийти в форму (фото: instagram.com/kamenskux)

Она добавила, что если вы каждый день едите сладкое, не надо сразу убирать его.

"Лучше заменить неполезные сладости полезными - фруктами. Но и ими можно перебрать по калориям. Поэтому важна мера. Пару мандарин в день, 1 хурма, горсть винограда (хоть и фрукт, но достаточно калорийный, поэтому осторожно). А еще, во всех фруктах тоже есть сахар, поэтому их лучше есть до 16:00", - советует Каменских.

Также нельзя пропускать приемы пищи. И правило "не есть после 18:00" работает, только если вы ложитесь спать в 21-22:00. Ужин должен быть за 3-4 часа до сна.

Кроме того, исполнительница рекомендует стараться реже есть не дома.

"Я сама обожаю куда-то выбраться, но в заведениях пища чаще калорийнее, жирнее, слаще. Или не стесняйтесь спрашивать технологичную карту блюд, где указана их пищевая ценность", - написала Настя.