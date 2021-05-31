"Нельзя быть такой красивой": Никитюк в нескромном ультрамини удивила новостями
Леся Никитюк отдыхает в Турции и наслаждается солнцем, морем и прекрасным сервисом на роскошной вилле. Леди Ле не забывает держать поклонников в курсе событий и регулярно дразнит их горячими фото в весьма откровенных пляжных луках. Так, снимок Леси в микробикини вызвал фурор в сети.
Она решила закрепить результат, опубликовав соблазнительные кадры в платье-мини в Instagram.
Леся позировала в лучах закатного солнца. На ней – ультрамини с геометрическим принтом, стильная джинсовая куртка-оверсайз, напоминающая мужскую (она повязала ее в узел на талии). Леди Ле пикантно оголила загорелое плечико и дополнила соблазнительный образ массивными серьгами-кольцами. Макияж у телезвезды максимально естественный, что придает луку нежную натуральность.
"Якщо комусь цікаво, то я вже скоро їду звідси. На таких дорогих віллах довго не затримуються... Але прилечу не з пустими руками. Пишем нову пісню з Руслано Квинтой. Як думаєте про що?" - заинтриговала ведущая.
Леся покорила образом в мини на отдыхе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники Леди Ле буквально обомлели от ее красоты и завалили звезду комплиментами.
- Девушка - мечта! Очень красивая
- Нельзя быть такой красивой
- Шикарная
- Ух, какая секси. Из песни слов не выкинешь
- Невероятная!
- Какая же ты очаровашечка
- Ну,Лесюня-чудо-ноги
- Прекрасная
- Что-то есть в Олесе, кроме красоты! Сплошная харизма!
- Попа как у Ким
- Леся прелесть
Напомним, что ранее Леся Никитюк показала свои роскошные курортные "владения", позируя у бассейна в кружевном легком платье-мини.