В нем я полностью уверена: кого выберет "Холостячка" Мишина в финале

Финал реалити-шоу "Холостячка" состоится вечером 18 декабря. Главной героине проекта Ксении Мишиной придется сделать нелегкий выбор между двумя мужчинами - Александром Эллертом и Алексеем Тригубенко. Одного из них она назовет победителем, и подарит шанс построить отношения в реальной жизни.

Но прежде чем определиться, с кем продолжить строить отношения дальше, Ксения отправится на последние свидания в проекте.

В последнем выпуске шоу 32-летний бизнесмен Алексей Тригубенко удивит Ксению экстремальным времяпрепровождением. Он продемонстрирует "Холостячке" опасный драфт. После чего предложит девушке вместе воспарить под куполом цирка.

А вот 34-летний юморист и ведущий Александр Эллерт примет решение побороть страх высоты. Вместе с Ксюшей они поднимутся в небо на парапланах. А затем проведут время за романтическим ужином.

Кроме того Ксению ждет непростое испытание. Ведущий Григорий Решетник предложит всем посмотреть видео с взаимными претензиями друг другу, которые могут им не понравится.

Взвесив все "за" и "против", Ксения примет судьбоносное решение. Причем в одном из мужчин "Холостячка" полностью уверена.

"Есть Леша, в котором я полностью уверена. А есть Саша - здесь и сейчас", - отметит "Холостячка".

Как развивались на шоу отношения "Холостячки" Ксении Мишиной с Алексеем Тригубенко

История отношений на проекте Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Каким будет финал романтического реалити "Холостячка", и какой выбор сделает Ксения станет известно уже в пятницу, 18 декабря на канале СТБ. Шоу стартует ровно в 19:00.

Ранее астролог рассказала также, кто может стать возлюбленным "Холостячки" Ксении Мишиной, потому что подходит ей больше всего.