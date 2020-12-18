ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В нем я полностью уверена: кого выберет "Холостячка" Мишина в финале

Новина українською → Пятница 18 декабря 2020 15:30
В нем я полностью уверена: кого выберет "Холостячка" Мишина в финале "Холостячка" Ксения Мишина (пресс-служба СТБ)
Автор: Светлана Мащенко

Финал реалити-шоу "Холостячка" состоится вечером 18 декабря. Главной героине проекта Ксении Мишиной придется сделать нелегкий выбор между двумя мужчинами - Александром Эллертом и Алексеем Тригубенко. Одного из них она назовет победителем, и подарит шанс построить отношения в реальной жизни.

Но прежде чем определиться, с кем продолжить строить отношения дальше, Ксения отправится на последние свидания в проекте.

В последнем выпуске шоу 32-летний бизнесмен Алексей Тригубенко удивит Ксению экстремальным времяпрепровождением. Он продемонстрирует "Холостячке" опасный драфт. После чего предложит девушке вместе воспарить под куполом цирка.

А вот 34-летний юморист и ведущий Александр Эллерт примет решение побороть страх высоты. Вместе с Ксюшей они поднимутся в небо на парапланах. А затем проведут время за романтическим ужином.

Кроме того Ксению ждет непростое испытание. Ведущий Григорий Решетник предложит всем посмотреть видео с взаимными претензиями друг другу, которые могут им не понравится.

Взвесив все "за" и "против", Ксения примет судьбоносное решение. Причем в одном из мужчин "Холостячка" полностью уверена.

"Есть Леша, в котором я полностью уверена. А есть Саша - здесь и сейчас", - отметит "Холостячка".

Как развивались на шоу отношения "Холостячки" Ксении Мишиной с Алексеем Тригубенко

История отношений на проекте Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Каким будет финал романтического реалити "Холостячка", и какой выбор сделает Ксения станет известно уже в пятницу, 18 декабря на канале СТБ. Шоу стартует ровно в 19:00.

Ранее астролог рассказала также, кто может стать возлюбленным "Холостячки" Ксении Мишиной, потому что подходит ей больше всего.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Холостячка
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
По делу АН26 объявили подозрение Командующему Воздушных сил
Олег Черныш, Анастасия Рокитна По делу АН26 объявили подозрение Командующему Воздушных сил