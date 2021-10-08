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Неожиданно: Влад Яма и Руслана Писанка шокировали звезду "плюсов" оригинальным подарком

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Киев, Пятница 08 октября 2021 20:33
Неожиданно: Влад Яма и Руслана Писанка шокировали звезду "плюсов" оригинальным подарком Ирина Ванникова с Владом Ямой и Русланой Писанкой (фото: пресс-служба "1+1")
Автор: RBC.UA

В день Ирины известная телеведущая Ирина Ванникова получила от своих коллег из дневного шоу "Твій день" на "1+1" Русланы Писанки, Влада Ямы, Тимура Мирошниченко, Стаси Ровинской и Владимира Рабчуна необычный подарок - яркую сумку с собственным портретом.

Ирина даже и не подозревала, что после эфира в студии ее ждет приятный сюрприз, поэтому была очень тронута таким вниманием коллег.

Ирина Ванникова рассказала, почему именно такое имя выбрали для нее родители:

"Когда моя мама была беременна, ей приснилось, что у нее родится девочка. Во сне ей сказали назвать дочь Галочкой. Поэтому, я должна была быть Галей. Но родственники папы настаивали, что девочку нужно назвать Ариной. Потому что в их семье была красавица с таким именем. Но мамины родители-украинцы сказали, что никаких Арин в нашей семье не может быть. Месяца три я была без имени, пока продолжалась эта дискуссия. Наконец, пришли к компромиссу. Назвали Ириной".

Неожиданно: Влад Яма и Руслана Писанка шокировали звезду &quot;плюсов&quot; оригинальным подаркомИрина в компании коллег (фото: пресс-служба "1+1")

Кстати, имя Ирина означает "мир", "покой" и пришло из древнегреческой мифологии, где богиню мира и покоя называли Эйрена. У этого имени много форм на разных языках: Арина, Ирина, Ирэна, Иринья. Во времена Киевской Руси имя Ирина было распространено, но в основном использовалось в форме Орыся.

Оригинальная сумка для Ирины Ванниковой - от украинского бренда Sebira, сделана из дерева и эко-кожи. Получив в подарок этот необычный аксессуар, телеведущая присоединилась к важной социальной миссии озеленения Киева - с каждой проданной сумки владельцы бренда часть денег отдают на покупку и посадку дерева - можно даже самому выбрать сорт саженца!

Неожиданно: Влад Яма и Руслана Писанка шокировали звезду &quot;плюсов&quot; оригинальным подаркомНеожиданно: Влад Яма и Руслана Писанка шокировали звезду &quot;плюсов&quot; оригинальным подарком

Оригинальный подарок приятно удивил Ирину (фото: пресс-служба "1+1")

Главной деталью на эксклюзивном подарке для Ирины Ванниковой стало именно фото телезвезды, которое было нанесено на одну из сторон сумки. Эта фотография из благотворительной фотосессии в тропическом стиле от украинской стилистки Ксении Яровчик. Женщина, у которой редкая врожденная урологическая болезнь, создала фотопроект, чтобы собрать деньги себе на лечение. Ирина Ванникова сразу решила присоединиться и помочь талантливой девушке, работы которой публиковались на страницах известных модных журналов, в том числе в Vogue Italia. Также в благотворительной фотосессии Ксении Яровчик, но уже в индийском стиле Болливуда, приняла участие еще одна телеведущая "Твого дня" Стася Ровинская.

Неожиданно: Влад Яма и Руслана Писанка шокировали звезду &quot;плюсов&quot; оригинальным подарком

Ирина с подарком (фото: пресс-служба "1+1")

Необходимая сумма в 250 000 гривен была, наконец, собрана, и Ксения Яровчик недавно смогла отправиться на лечение в Сербию, в Белград.

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