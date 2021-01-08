Непревзойденная: Наталья Могилевская в белоснежном платье-халате покорила сеть красотой

Наталья Могилевская умеет приковать к себе пристальное внимание поклонников. Помимо музыкальных сюрпризов, певица вдохновляет красотой и мудростью.

Неизменно в стильных нарядах, Наталья дает советы или просто радует свежими фото: недавно Наталья Могилевская и вовсе перекрасилась в яркую блондинку и не стесняется делиться откровенными фото.

На этот раз в своем микроблоге Наталья поздравила фолловеров со светлым праздником Рождества: она запостила нежное селфи и привела к посту цитаты о любви.

"Свят вечер! Хочу поздравить вас величайшей мудростью и моими любимыми словами апостола Павла... Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.

Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла,

не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится", - написала певица.

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Фолловеры поблагодарили певицу за поздравление и пожелали ей веселых праздников. Но, видимо, нашлись и недоброжелатели, которые оставили нелицеприятные комментарии под снимком певицы.

Так что у Натальи нашлось, что сказать, им тоже. Она выставила фото в белоснежном платье-халатике. Певица сидит на белом кресле на белом фоне и улыбается. Она заверила хейтеров, что иногда они - двигатель и мотиватор для публичных людей.

"Хейтеры - наши великие учителя... Мы люди - полная палитра. Мы способны на все, и в нас есть все. И зависть, и похоть, и божественная любовь, и милосердие... Спасибо моим тролюшкам и хейтюшкам, за направление внимания на развитие и прохождение уроков. Знаю, что в глубине души вы чувствуете сейчас тоже радость - и понимаете, что все игра. Мы все это понимаем!", - обратилась Наталья к хейтерам.

Напомним, недавно Наталья публично призналась в любви Ирине Билык и выставила их совместное фото.