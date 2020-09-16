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Неприличные жесты и обидные слова: Остапчук унижает свою невесту?

Новина українською → Среда 16 сентября 2020 11:58
Неприличные жесты и обидные слова: Остапчук унижает свою невесту? Остапчук и Горняк не так уж и счастливы вместе, считают некоторые юзеры (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Lite

Отношение телеведущего к его девушке Кристине Горняк вызвали жаркие споры в сети

Владимир Остапчук в последнее время на слуху. Популярный телеведущий не стесняется выносить свою личную жизнь на публику, делясь малейшими ее подробностями в Instagram.

Впрочем, Кристина Горняк, которой ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" недавно сделал предложение и руки и сердца, ни в чем не уступает своему будущему мужу. Девушка активно развивает свой блог, один из главных героев которого, разумеется, является сам Остапчук.

Но если ранее совместные сториз и посты носили идиллический характер, вызывая у фанатов приступы умиления, то буквально на днях пара заставила поклонников усомниться в порядочности жениха.

Так, в одной из своих историй Кристина показала, как они решают, чем будут ужинать. Девушка, которая вместе с любимым сейчас находится на карантине, предложила полезный вариант: кашу с авокадо. Тогда как Владимир предпочел есть не слишком здоровую еду – пиццу. Будущие супруги начали спорить, а после Горняк предложила поклонникам проголосовать, кто же победит. После девушка выложила новую историю со своим "поражением".

Неприличные жесты и обидные слова: Остапчук унижает свою невесту?

Остапчук поспорил с невестой

Нужно отметить, что в этот раз Владимир не был сильно нежен с Кристиной. Он настаивал на своем выборе и в разговоре позволил себе показать невесте неприличный жест. Несмотря на то, что сама Горняк отреагировала на него смехом, поклонникам показалось, что это тревожные звоночки. Они принялись писать Кристине многочисленные сообщения:

  • Это неуважительный юмор. Можно и задницу в шутку перед лицом всунуть…
  • Это неуважение к женщине, даже если это шутка (плохая шутка)
  • Это некрасиво по отношению к вам, очень некрасиво…
  • Извините, но если вы сейчас будете позволять такие жесты, обидные слова вроде "дуры", вы и не заметите, как он сядет на шейку и свесит ножки…

В ответ на бурные послания от своих подписчиков Кристина записала обращение, в котором призвала всех быть проще и уметь посмеяться. А также запостила тех комментаторов, которым шутка показалась вполне смешной.

Неприличные жесты и обидные слова: Остапчук унижает свою невесту?

Неприличные жесты и обидные слова: Остапчук унижает свою невесту?

Судя по всему, с отношениями Кристины и Владимира - все ок. И это хорошо

Напомним, что Остапчук и Горняк отменили свадьбу накануне торжества. Причиной стало то, что ведущий заболел коронавирусом.

Позже Владимир рассказал, как пережил самые тяжелые дни болезни, которая шагает по миру и не жалеет даже звезд шоу-бизнеса.

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