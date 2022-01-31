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Неприятные последствия: Бенедикт Камбербэтч нарвался на шквал критики после роли небинарной модели

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 14:59
Неприятные последствия: Бенедикт Камбербэтч нарвался на шквал критики после роли небинарной модели Актер переборщил или "недоборщил"? (фото: коллаж Lite)
Автор: Татьяна Турчаникова

Голливудский актер Бенедикт Камбербэтч признался, что далеко не все его работы в кино зрители принимают на ура. Так, после его роли в фильме 2016 года "Образцовый самец 2", где он изобразил небинарную модель Олл, на него обрушился шквал критики.

После выхода трейлера к ленте петиция о бойкоте фильма собрала более 25 000 подписей, пишет buzzfeed.com.

Персонаж Камбербэтча зрители посчитали комичным, многим показалось, что актер просто высмеивает личность. В подписях к петиции говорилось: "Персонаж изображен как чрезмерно мультяшное издевательство над андрогинами / трансгендерами / небинарными личностями".

Неприятные последствия: Бенедикт Камбербэтч нарвался на шквал критики после роли небинарной моделиЗрители актеру не поверили (фото: кадр из фильма)

Небинарная личность - это общий термин для всех, кто не считает себя мужчиной или женщиной. Хотя существует бесчисленное множество видов небинарных идентичностей, некоторые люди идентифицируют себя только как "небинарные", не уточняя определение.

Что говорит сам Бенедикт? Разговаривая со своей коллегой по фильму "Образцовый самец - 2" Пенелопой Крус в рамках проекта Variety "Актеры об актерах", он сказал: "Вокруг этой роли было много разногласий. Я думаю, что в ту эпоху моего персонажа никогда не исполнил бы никто, кроме трансактера".

Актер признался, что не особо задумывался, используя гетеронормативные клише, и не особо понимал в то время этот новый разнообразный мир.

"Все это вылилось в немного неприятные последствия", - рассказал Бенедикт.

Раньше Эмма Робертс рассказала, что довольна жизнью, несмотря на развод.

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