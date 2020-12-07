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Нереалка: Настя Каменских в красных ботфортах шокировала фанатов пикантной позой

Новина українською → Понедельник 07 декабря 2020 14:11
Нереалка: Настя Каменских в красных ботфортах шокировала фанатов пикантной позой Настя Каменских (instagram.com/kamenskux/)
Автор: Lite

Украинский рэпер и продюсер Потап не так давно привел украинцев в шок, высказавшись о своей музыкальной карьере и сотрудничестве с Ольгой Бузовой, попутно назвал собственных фолловеров "долбодятлами".

Пока поклонники "очухиваются" от такого удара, супруга Потапа Настя Каменских шокирует своих поклонников собственными образами. Так, певица запостила снимок, на котором она предстала в колготках-сеточке, высоких ярко-красных сапогах на каблуке и ультракоротком комбинезоне, тунике или футболке, на фото не разглядеть, шортов или юбки тоже не видно.

Горячий образ фанаты видели и раньше, но на это раз звезда удивляла своей позой. Настя высоко подняла ногу, что добавило всему луку пикантности. Поклонники оценили вызывающий снимок морем лайков и комментариев в духе "Бомба", "Вау" и "Ого", а также эмодзи с глазами по пять копеек, хоть их уже и нет в обороте.

Сама певица объяснила, что она хочет сказать таким фото, очень лаконично: "Настроение: врываться в эту неделю!".

Нереалка: Настя Каменских в красных ботфортах шокировала фанатов пикантной позойНастя Каменских врывается в неделю по полной (фото: instagram.com/kamenskux/)

Напомним, что Потап и Каменских не забывают, помимо шок-контента, радовать своих поклонников музыкой. Недавно супруги поделились интимным моментом. Певица выставила чувственное видео в домашней обстановке, показав, как они работают над рождением нового хита.

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