Нереальная красотка: Джамала восхитила фанатов своим нарядом возле рождественской елки

Джамала недавно уже порадовала своим снимком возле елки. Певица стоит перед своими поклонниками в стильном длинном платье с разрезами на плечах. Джамала даже обула обувь на каблуках и назвала себя "праздничной Джа".

А сейчас певица поздравила поклонников с Рождеством - на этот раз она предстала уже в другом наряде. Длинное платье в фиолетово-сиреневых тонах, спущенные плечи, открытое декольте - Джамала выглядт по-настоящему празднично.

Певица радостно улыбается в камеру, а вокруг нее - праздничный антураж: елка, фонарики, игрушки, снежинки с потолка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Фанаты засыпали певицу лайками и назвали ее "нереальной красоткой".

Напомним, что раньше Джамала восхитила фанатов снимками с отдыха. Певица весело провела время на пляже в компании своего отца и сыновей. Они плавали, любовались морскими обитателями, играли на музыкальных инструментах прямо на пляже и сделали много селфи.

Фото с сыновьями особенно порадовали мам-подписчиков звезды, они стали умиляться, что у старшего выгорели на солнце волосы и он превратился в блондина.