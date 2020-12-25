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Нереальная красотка: Джамала восхитила фанатов своим нарядом возле рождественской елки

Новина українською → Пятница 25 декабря 2020 16:31
Нереальная красотка: Джамала восхитила фанатов своим нарядом возле рождественской елки Джамала (instagram.com/jamalajaaa/)
Автор: Lite

Джамала недавно уже порадовала своим снимком возле елки. Певица стоит перед своими поклонниками в стильном длинном платье с разрезами на плечах. Джамала даже обула обувь на каблуках и назвала себя "праздничной Джа".

А сейчас певица поздравила поклонников с Рождеством - на этот раз она предстала уже в другом наряде. Длинное платье в фиолетово-сиреневых тонах, спущенные плечи, открытое декольте - Джамала выглядт по-настоящему празднично.

Певица радостно улыбается в камеру, а вокруг нее - праздничный антураж: елка, фонарики, игрушки, снежинки с потолка.

Нереальная красотка: Джамала восхитила фанатов своим нарядом возле рождественской елкиДжамала (фото: instagram.com/jamalajaaa/)

Фанаты засыпали певицу лайками и назвали ее "нереальной красоткой".

Напомним, что раньше Джамала восхитила фанатов снимками с отдыха. Певица весело провела время на пляже в компании своего отца и сыновей. Они плавали, любовались морскими обитателями, играли на музыкальных инструментах прямо на пляже и сделали много селфи.

Фото с сыновьями особенно порадовали мам-подписчиков звезды, они стали умиляться, что у старшего выгорели на солнце волосы и он превратился в блондина.

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