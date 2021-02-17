Нереальная: Надя Дорофеева демонстрирует самую трендовую деталь гардероба этого сезона
Украинская певица и наставница в "Голосі країни", 1+1, Надя Дорофеева показала, как стильно одеваться зимой и даже весной 2021, если она будет холодная.
Певица запостила трендовый лук в своем Instagram.
Надя демонстрирует яркий актуальный образ: жилетка-оверсайз, будто бабушка подарила, в этом сезоне популярна, как никогда.
Подиумы предрекают, что в ближайшее время жилет никуда "уходить не собирается", так что есть смысл обзавестись такой модной деталью для своего гардероба.
Под жилет Дорофеева выбрала рубашку свободного кроя с длинным рукавом и широкие джинсы. Обратите внимание: рубашку Надя оставила свободно свисать, а не заправила в брюки.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)
Поклонникам понравился лук Дорофеевой. Они засыпали певицу комплиментами и восхитились ее чувством стиля.
- Надюш, ты идеальна!
- Красивая, стильная и талантливая
- Круто
- Огонь
- Надя, ты нереальная, я тебя люблю
Напомним, что раньше Надя продемонстрировала идеальный лук для зимней прогулки: стильно и удобно.
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