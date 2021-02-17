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Нереальная: Надя Дорофеева демонстрирует самую трендовую деталь гардероба этого сезона

Новина українською → Среда 17 февраля 2021 10:49
Нереальная: Надя Дорофеева демонстрирует самую трендовую деталь гардероба этого сезона Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Украинская певица и наставница в "Голосі країни", 1+1, Надя Дорофеева показала, как стильно одеваться зимой и даже весной 2021, если она будет холодная.

Певица запостила трендовый лук в своем Instagram.

Надя демонстрирует яркий актуальный образ: жилетка-оверсайз, будто бабушка подарила, в этом сезоне популярна, как никогда.

Подиумы предрекают, что в ближайшее время жилет никуда "уходить не собирается", так что есть смысл обзавестись такой модной деталью для своего гардероба.

Под жилет Дорофеева выбрала рубашку свободного кроя с длинным рукавом и широкие джинсы. Обратите внимание: рубашку Надя оставила свободно свисать, а не заправила в брюки.

Нереальная: Надя Дорофеева демонстрирует самую трендовую деталь гардероба этого сезона

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Поклонникам понравился лук Дорофеевой. Они засыпали певицу комплиментами и восхитились ее чувством стиля.

  • Надюш, ты идеальна!
  • Красивая, стильная и талантливая
  • Круто
  • Огонь
  • Надя, ты нереальная, я тебя люблю

Напомним, что раньше Надя продемонстрировала идеальный лук для зимней прогулки: стильно и удобно.

Также смотрите видео: изысканный и соблазнительный лук от Дорофеевой. Боди телесного цвета и высокие джинсы - аутфит, который подойдет любой девушке.

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