Нереально красивая: Деми Мур показала обворожительное фото из молодости

Деми Мур - одна из самых красивых голливудских актрис - в свои 58 по-прежнему хорошо выглядит. Экс-жена Брюса Уиллиса часто демонстрирует достоинства фигуры и восхищает молодым внешним видом. Но порой постит также снимки из юности, что приводит фолловеров в настоящий восторг.

Снимок был сделан на пике популярности Деми Мур, которая снялась в множестве фильмов. Актриса одета в цветастое платье с утрированнными плечами и зеленых перчатках ему в тон. Ей сделали пышную прическу-начес в духе 90-х и яркий макияж с тенями вокруг глаз и яркими румянами на щеках.

Деми выглядит обворожительно, и фанаты не могли промолчать: "Ты просто невероятная!", "Прекрасна, как всегда", "Я тебя обожаю", "Превосходна", "Ты по-прежнему красивая!", "Вау, класс", - засыпали ее приятными словами.

Новое фото Деми Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Напомним, Деми Мур сейчас редко снимается, зато посвящает время себе и семье. Также в 2019 она выпустила свою книгу воспоминаний "Наизнанку" (англ. Inside Out). Там звезда рассказала правду про своих мужей: рок-музыканта Фредди Мура, с которым была в браке с 1980 по 1985 годы; актера Брюса Уиллиса (1987-2000), а также Эштона Катчера (2005-2013).

В книге она раскрыла массу подробностей личной жизни. Звезда призналась, что была изнасилована в 15-летнем возрасте. Из других неизвестных фактов - она была беременна от Катчера, но потеряла ребенка на 6-м месяце. После свадьбы в 2005 году супруги искали способы лечения бесплодия, но Мур начала пить и злоупотреблять викодином, и в 2013 году последовал развод.