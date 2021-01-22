ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Нереально красивая: Надя Дорофеева позирует на полу в стильных соблазнительных джинсах

Новина українською → Пятница 22 января 2021 09:49
Нереально красивая: Надя Дорофеева позирует на полу в стильных соблазнительных джинсах Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva/)
Автор: Lite

Украинская певица и наставник в проекте "Голос страны", 1+1, Надя Дорофеева недавно засыпала сеть горячими снимками с Бали, где они с мужем Владимиром Дантесом провели незабываемый отдых.

Надя ходила в одном купальнике или, максимум, в коротких шортах и забыла об украинских холодах.

А теперь певица вернулась в реальность, но горячих фото не стало меньше. В новом посте Дорофеева позирует в стильных соблазнительных джинсах на полу. Надя решила поговорить с поклонниками о том, как жить в 2021 году.

Нереально красивая: Надя Дорофеева позирует на полу в стильных соблазнительных джинсах

"Начало 2021-го... Мы все полны надежд на этот год. Помню себя ровно год назад, тогда я даже представить себе не могла, что год будет настолько удивительным.
Думаю, у каждого из нас произошли большие внутренние перемены. Год стал знаковым для каждого человека на этой планете", - поделилась Дорофеева.

Она добавила, что планировать что-либо как раньше - уже невозможно. Так что стоит всегда гибко реагировать на все происходящие.

"Ты уже понял, что ко всему можно привыкнуть, осознал, как важно чувствовать связь с близкими и друзьями, а еще стал больше прислушиваться к себе и своим желаниям. Ну что ж, адаптируемся и погнали вперед!", - посоветовала Дорофеева.

Нереально красивая: Надя Дорофеева позирует на полу в стильных соблазнительных джинсахНадя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Фанаты, как обычно, написали певице, какая она красивая - и что они с нетерпением ждут ее новые хиты:

  • Такая крутая, прям, не могу
  • Ты очень красивая
  • Нереально красивая
  • Вау!

Раньше Дорофеева показала, как это, когда у нее "ньюдовое" настроение: горячее фото.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса певец Надя Дорофеева Голос країни
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Потепление пришло во все регионы Украины, но на западе штормовой ветер
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Потепление пришло во все регионы Украины, но на западе штормовой ветер