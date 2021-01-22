Нереально красивая: Надя Дорофеева позирует на полу в стильных соблазнительных джинсах

Украинская певица и наставник в проекте "Голос страны", 1+1, Надя Дорофеева недавно засыпала сеть горячими снимками с Бали, где они с мужем Владимиром Дантесом провели незабываемый отдых.

Надя ходила в одном купальнике или, максимум, в коротких шортах и забыла об украинских холодах.

А теперь певица вернулась в реальность, но горячих фото не стало меньше. В новом посте Дорофеева позирует в стильных соблазнительных джинсах на полу. Надя решила поговорить с поклонниками о том, как жить в 2021 году.

"Начало 2021-го... Мы все полны надежд на этот год. Помню себя ровно год назад, тогда я даже представить себе не могла, что год будет настолько удивительным.

Думаю, у каждого из нас произошли большие внутренние перемены. Год стал знаковым для каждого человека на этой планете", - поделилась Дорофеева.

Она добавила, что планировать что-либо как раньше - уже невозможно. Так что стоит всегда гибко реагировать на все происходящие.

"Ты уже понял, что ко всему можно привыкнуть, осознал, как важно чувствовать связь с близкими и друзьями, а еще стал больше прислушиваться к себе и своим желаниям. Ну что ж, адаптируемся и погнали вперед!", - посоветовала Дорофеева.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Фанаты, как обычно, написали певице, какая она красивая - и что они с нетерпением ждут ее новые хиты:

Такая крутая, прям, не могу

Ты очень красивая

Нереально красивая

Вау!

Раньше Дорофеева показала, как это, когда у нее "ньюдовое" настроение: горячее фото.