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Нереально красивая: Наталья Могилевская показала самую трендовую деталь зимнего гардероба

Новина українською → Четверг 17 декабря 2020 11:39
Нереально красивая: Наталья Могилевская показала самую трендовую деталь зимнего гардероба Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Наталья Могилевская недавно призналась, что полюбила рэп и пообещала сразить поклонников наповал своим новым дуэтом. Сюрприз выйдет уже на днях, но фанатам известно, что речь идет об украинской певице Alyona Alyona.

А пока Наталья интригует в своем микроблоге кадрами с будущего "шок-контента", кусочки видео в лимузине, горячие танцы с шампанским, золотые массивные украшения, огромные солнечные очки и креативные наряды.

Кстати, на одном из фото Наталья продемонстрировала стильный зимний лук. Самая трендовая часть зимнего гардероба - яркая шубка, которую Наталья совместила с "короной" со словами "Натусик", выглядит на звезде просто отлично. Шубка отлично подходит к сдержанному и изысканному макияжу и светлым волосам певицы.

Нереально красивая: Наталья Могилевская показала самую трендовую деталь зимнего гардероба

Наталья Могилевская любит эпатаж (фото, видео: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Певица выбрала яркую модель - всех цветов ЛГБТ, то ли случайно, то ли специально, это еще фанатам предстоит узнать, посмотрев видео и послушав композицию.

"Красотка", "Натусик-гарнусик", "Очень красивая", "Такая красавица", "Ждем новый клип и песню", - написали поклонники под фото своей любимой певицы.

Напомним, что в последнее время Наталья Могилевская не устает удивлять своих поклонников. Недавно певица показала снимок со своей коллегой по сцене - Ириной Билык и... призналась ей в любви.

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