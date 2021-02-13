Нереально красивая пара: Алина Гросу представила долгожданный дуэт с любимым
Украинская певица Алина Гросу и российский актер Роман Полянский больше не скрывают любовь: а к Дню всех влюбленных они даже представили совместную композицию.
Новый дуэт Алина анонсировала в своем Instagram.
Певица выставила кусочек ролика, в котором парочка поет в студии свою совместную песню, а еще - целуется на камеру.
"Скорее все в YouTube! В моей профиле там у нас с Романом премьера песни и муд видео "Полотенце". Специально для всех влюбленных. Любите! И будьте счастливы, как мы", - написала певица.
Поклонники пожелали влюбленным счастья и порадовались, что пара открыто заявила об отношениях:
- С бывшим вы были неплохой парой, но как два дитя. А здесь прекрасное сочетании милой девочки и крепкого мужчины.Счастья вам
- Какая красивая пара! Будьте счастливы
- Ура, ура, ура
- Алина, очень рада за вас с Романом! Какая вы только красивая и гармоничная пара! Искренне желаю счастья! Песня тоже супер!
- Невже ви дійсно разом? Так рада за вас! Аліночка, ти заслуговуєш щастя
Алина Гросу (видео, фото: instagram.com/alina_grosu)
Напомним, Алина Гросу в одном из недавних интервью честно рассказала о разводе с мужем и о своих пластических операциях.