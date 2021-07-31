Нереально красиво: Юлия Санина покорила трогательной фотосессией с мужем и сыном
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вместе с мужем и коллегой по группе Валом Бебко, пятилетним сыном Даниилом и мылым щенком снялась в трогательной семейной фотосессии.
Атмосферные кадры, сделанные на природе, артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
Для семейной съемки рок-дива сменила эпатажные наряды на романтическое платье кофейного цвета с оборками и оголенными плечами. Волосы она оставила распущенными. Любимые мужчины Юлии позировали в черном и голубом летних костюмах.
Фотосессия проходила на закате, в результате снимки получились очень атмосферными и теплыми. Фотографом стал Владлен Лысенко, мастер чувственных фотосессий.
В кадре звездное семейство гуляло по траве, обнималось и веселилось, а маленький Даня нежно прижимал к себе их собаку.
"Наша нежность", - подписала теплые кадры Санина.
Юлия Санина очаровала атмосферными кадрами с мужем и сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Звездные коллеги певицы и ее поклонники пришли в восторг от подобной семейной съемки и засыпали ее душевными отзывами в комментариях.
- Это нереально красиво!!!!
- Як же це чуттєво…до мурах по тілу
- Фотограф неймовірно талановитий, ваша любов й ніжність виходить за межі Всесвіту
- Какая красивая фотосессия. Даньке так красиво с такой стрижкой и этот костюмчик!
- Безумно красиво и нежно
- Ваууу, як мило
- Які гарні і чуттєві фото
- Ааааааа!!! Невозможные
- Які ви гарні
- Такие счастливые
- Что-то вы какие-то невероятно прекрасные
- Чудові фото! Така гарна сім’я!
- Очень красивая и милая семья. И обалденная фотосессия, фото пропитаны теплом и любовью
Напомним, ранее Юлия Санина разоткровенничалась о конфликтах с мужем и его ревности.