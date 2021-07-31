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Нереально красиво: Юлия Санина покорила трогательной фотосессией с мужем и сыном

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Суббота 31 июля 2021 10:58
Нереально красиво: Юлия Санина покорила трогательной фотосессией с мужем и сыном Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Марина Настевич

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вместе с мужем и коллегой по группе Валом Бебко, пятилетним сыном Даниилом и мылым щенком снялась в трогательной семейной фотосессии.

Атмосферные кадры, сделанные на природе, артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Для семейной съемки рок-дива сменила эпатажные наряды на романтическое платье кофейного цвета с оборками и оголенными плечами. Волосы она оставила распущенными. Любимые мужчины Юлии позировали в черном и голубом летних костюмах.

Фотосессия проходила на закате, в результате снимки получились очень атмосферными и теплыми. Фотографом стал Владлен Лысенко, мастер чувственных фотосессий.

Нереально красиво: Юлия Санина покорила трогательной фотосессией с мужем и сыномНереально красиво: Юлия Санина покорила трогательной фотосессией с мужем и сыномНереально красиво: Юлия Санина покорила трогательной фотосессией с мужем и сыном

В кадре звездное семейство гуляло по траве, обнималось и веселилось, а маленький Даня нежно прижимал к себе их собаку.

"Наша нежность", - подписала теплые кадры Санина.

Нереально красиво: Юлия Санина покорила трогательной фотосессией с мужем и сыномНереально красиво: Юлия Санина покорила трогательной фотосессией с мужем и сыномНереально красиво: Юлия Санина покорила трогательной фотосессией с мужем и сыном

Юлия Санина очаровала атмосферными кадрами с мужем и сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Звездные коллеги певицы и ее поклонники пришли в восторг от подобной семейной съемки и засыпали ее душевными отзывами в комментариях.

  • Это нереально красиво!!!!
  • Як же це чуттєво…до мурах по тілу
  • Фотограф неймовірно талановитий, ваша любов й ніжність виходить за межі Всесвіту
  • Какая красивая фотосессия. Даньке так красиво с такой стрижкой и этот костюмчик!
  • Безумно красиво и нежно
  • Ваууу, як мило
  • Які гарні і чуттєві фото
  • Ааааааа!!! Невозможные
  • Які ви гарні
  • Такие счастливые
  • Что-то вы какие-то невероятно прекрасные
  • Чудові фото! Така гарна сім’я!
  • Очень красивая и милая семья. И обалденная фотосессия, фото пропитаны теплом и любовью

Напомним, ранее Юлия Санина разоткровенничалась о конфликтах с мужем и его ревности.

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The HARDKISS Юлия Санина
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