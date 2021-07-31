Нереально красиво: Юлия Санина покорила трогательной фотосессией с мужем и сыном

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина вместе с мужем и коллегой по группе Валом Бебко, пятилетним сыном Даниилом и мылым щенком снялась в трогательной семейной фотосессии.

Атмосферные кадры, сделанные на природе, артистка опубликовала на своей странице в Instagram .

Для семейной съемки рок-дива сменила эпатажные наряды на романтическое платье кофейного цвета с оборками и оголенными плечами. Волосы она оставила распущенными. Любимые мужчины Юлии позировали в черном и голубом летних костюмах.

Фотосессия проходила на закате, в результате снимки получились очень атмосферными и теплыми. Фотографом стал Владлен Лысенко, мастер чувственных фотосессий.

В кадре звездное семейство гуляло по траве, обнималось и веселилось, а маленький Даня нежно прижимал к себе их собаку.

"Наша нежность", - подписала теплые кадры Санина.

Юлия Санина очаровала атмосферными кадрами с мужем и сыном (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Звездные коллеги певицы и ее поклонники пришли в восторг от подобной семейной съемки и засыпали ее душевными отзывами в комментариях.