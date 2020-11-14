Что-то нереальное! Холостяк-9 и его жена похвастались грандиозным приобретением мечты

Пара реализовала свою детскую мечту

Экс-"Холостяк-9" Никита Добрынин и его жена и победительница проекта Даша Квиткова держат поклонников в курсе всех событий своей жизни. За короткое время пара стала известными блогерами, за жизнью которых с удовольствием следят десятки тысяч подписчиков. Так, Даша и Никита решила рассказать им в Instagram потрясающую новость – они купили собственный дом.

Супруги опубликовали фото, сделанные на пороге их нового частного жилища. Поклонники тут же вычислили его местоположение – поселок Гатное неподалеку от Киева.

"Иногда так происходит, что близкие люди перестают верить в ваши сили и сомневаются в ваших успехах. Именно это мы испытали около полугода назад. Этим людям тяжело верилось в то, что наша жизнь такая же в реальности, как и в онлайне. Было больно, но мы не хотели ничего и никому доказывать, потому что знали, что время расставит все на свои места, как бы это банально не звучало. В тот момент мы стали еще сильнее и сплоченнее, не останавливались и продолжали работать", - призналась Даша.

Даша и Никита осуществили мечту детства (фото: instagram.com/kvittkova)

Сейчас у пары есть весомые поводы для гордости – они осуществили то, о чем оба мечтали в детстве.



"Теперь у нас две недвижимости. Квартира и дом. Мамы, вы представляете? Месяц назад мы купили дом. Свой собственный дом в Киеве(20 мин от центра), без помощи родителей, в котором уже идет ремонт и, дай Бог, мы сможем в него заехать уже в конце весны", - поделилась своей радостью девушка.

Даша также попросила поклонников не прекращать мечтать, верить в свои силы и не останавливаться даже тогда, когда "крылья пытаются срезать".

Никита также высказался о масштабном семейном приобретении. Он признался, что пара до последнего держала интригу ведь им хотелось удачно завершить оформление всех документов.



Даша Квиткова и Никита Добрынин купили собственный дом (фото: instagram.com/kvittkova)

"Это просто что-то нереальное. Когда заходишь в здание и представляешь, как все будет обустроено. Здесь спальная комната, а здесь гостиная и кабинет. А как представлю, что после работы, подъезжаю ко двору, и меня встречает Любимая… поверьте, непередаваемо", - заверил он.

Никита набросал план работ, которые им с Дашей предстоит выполнить: внутренняя отделка дома, устройство электрики, сантехники, вентиляции, отопления, весной - чистовые работы и мебель, работы на земельном участке. Также пара собирается обустроить спортзал и домашний кинотеатр и отдает предпочтение мебели из экологичных материалов.

Напомним, что ранее Никита Добрынин сделал честные признания о буллинге и личной жизни.