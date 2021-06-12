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"Нереальное сочетание": Дорофеева сразила кардинальной смена внешности и провокационным нарядом

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Суббота 12 июня 2021 13:27
"Нереальное сочетание": Дорофеева сразила кардинальной смена внешности и провокационным нарядом Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Lite

Надя Дорофеева не сидит, сложа руки. Девушка привыкла мыслить позитивно, поэтому все ее желания материализуются. Так, она выпустила третий сольный клип на песню "Почему". В треке певица рассказала о душевных терзаниях после расставания, когда конце отношений кажется настоящей катастрофой, а в голове по кругу циркулирует один вопрос: почему это произошло. По словам артистки, оказавшись в такой незавидной ситуации, разрываешься между люблю и ненавижу, что она и показала в видеооработе, перевоплотившись в "белую" нежную и чувственную, и "черную" решительную и дерзкую героинь как воплощение внутренней борьбы.

Так, на странице в Instagram Надя показала свой "белый" образ–альтер-эго и вызвала фурор среди поклонников.

К слову, певица кардинально сменила прическу и цвет волос. Так, она красовалась с розовым каре и слегка завитыми в небрежные пляжные волны локонами. Отдельного внимания заслуживает экстравагантный футуристический наряд звезды.

Белый топ, оригинальная белоснежная портупея, короткая куртка-болеро, широкие брюки с внешними навесными карманами и низкой посадкой, что позволяет рассмотреть белье Нади, нарочито выставленное напоказ. Довершили образ массивные молочные ботинки.

&quot;Нереальное сочетание&quot;: Дорофеева сразила кардинальной смена внешности и провокационным нарядом

&quot;Нереальное сочетание&quot;: Дорофеева сразила кардинальной смена внешности и провокационным нарядом

&quot;Нереальное сочетание&quot;: Дорофеева сразила кардинальной смена внешности и провокационным нарядом

Надя Дорофеева показала футуристический образ из клипа (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Песня "Почему" уже в топ-чартах, клип в трендах. Давайте выше", - призвала Надя поклонников.

Фолловеры звезды выразили свой восторг от новой работы своей любимицы и оценили ее неординарный дерзкий образ.

  • Как же тебе подходит этот образ, нереально красиво!
  • Не думала перекраситься в розовый?
  • Прекрасна
  • Шикарная песня, шикарные образы
  • Крутая
  • Офигенный клип, кайфовая песня и нереальная ты - идеальное сочетание
  • Кайф

Напомним, что ранее Надя Дрофеева в облегающем спортивном ромпере восхитила стройными формами.

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