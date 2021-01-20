Я нестандартная бывшая: Слава Каминская снова заговорила об отношениях с экс-мужем

Слава Каминская часто делится философскими размышлениями о жизни в собственном микроблоге. Певица рассуждает об отношениях с бывшим мужем Эдгаром Каминским и о том, как все могло бы быть или еще может - в будущем.

Недавно она выставила совместные фото с эксом, подписав их в духе "вчера не мой, сегодня опять мой".

На этот раз Слава поделилась в своем микроблоге постом-размышлением об отношениях с "настоящими бывших".

"Тема сегодняшнего урока: бывшие настоящих и настоящие бывших. Кто бы что мне ни говорил, но всегда присутствует момент сравнения. Причем, у каждой стороны. Иногда всплывают картинки прошлых отношений, особенно, когда в этих моментах было комфортно. И тут может появиться повод для конфликта. От этих крючков нужно избавляться!", - уверена Слава.

Слава решила, что нужно жить сегодняшним днем и извлекать новые уроки, формировать новые привычки (от которых, возможно, тоже придется избавляться когда-нибудь).

"Мы боимся принимать будущее в связи с неизвестностью, привыкаем к людям, но больше - к своему состоянию рядом с ними. Перемены влекут за собой новую адаптацию к себе нынешнему. Это сложно, но нужно помнить, что новое - оно и в Африке новое", - завершила мысль Каминская.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka/)

"Кому-то повезло меньше. Я, например, не совсем стандартная бывшая и настоящая. В связи с родом деятельности, возможно, и я - как бельмо на глазу практически у всех. Тут момент сравнения - неотъемлемая часть отношений. Но при этом я очень дружелюбный персонаж. Но не буду лукавить, я тоже оглядываясь иногда думаю: "Как?", "Что это?", "Как оно могло оказаться на моем месте либо прибывало до меня с царем?". А вот так! Клуб по интересам. И напоминаю себе, что все на своем месте! Чье-то время пришло, чье-то - ушло", - подытожила певица.

Также Каминская добавила, что в ее жизни хватало нестандартных ситуаций, но ей удалось сохранить нормальные отношения почти со всеми, к тому же - с их бывшими, нынешними и будущими.

Напомним, Слава Каминская в красном костюме попросила у Деда Мороза встречу с тем самым.