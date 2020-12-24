Неуместная роскошь: Кайли Дженнер возмутила сеть дорогостоящими подарками для 2-летней дочки

Кайли Дженнер обожает брендовые вещи: в ее гардеробе присутствуют новинки всех марок класса люкс. К подобной роскоши самая молодая миллиардерша в мире приучает и свою 2-летнюю дочь Сторми. Девочка уже не раз шокировала сеть выходами с сумками Louis Vuitton, Jacquemus, а также Hermès. И вот - обновка.

Девочка носит только лучшие бренды (фото: instagram.com/kyliejenner)

На днях Кайли Дженнер продемонстрировала очередной аутфит своей дочки, который составили кожаные брюки шоколадного оттенка, молочного цвета топ, а также бело-синие кеды Nike. Но изюминкой наряда стала голубая сумочка на цепочке Prada Re-Edition, стоит такая модель около $1000. Завершили лук серебристые аксессуары: массивная цепочка, серьги и браслет.

Сумочка вызвала в сети бурную реакцию. И хотя большинство поклонников знаменитой семьи восхитились, как повезло малышке с мамой, нашлись и те, кто уверен: такая роскошь совершенно неоправданна. Впрочем, Кайли никогда не вникала в комментарии под своими постами. Вместо этого она привыкла заниматься своими делами, чтобы множить миллионное состояние.

К слову, Кайли очень переживает, что ее малышка растет так быстро. Под данным снимком она написала: "Скоро моей дочери исполнится 3, и мне не ок!".

Ранее Кайли продемонстрировала свое тело в соблазнительном платье с корсетом.