Неужели нашелся отец Платона? На "Холостячке" начались разборки из-за нового мужчины

Ксения Мишина на шоу "Холостячка" интригует новыми заявлениями

На шоу "Холостячка" происходят неожиданные события, связанные с новым мужчиной. Главная героиня Ксения Мишина продолжает выбирать своего суженого. И в новом выпуске появится некий незнакомец. Участники в недоумении, кто же их конкурент.

Актриса театра и кино, звезда сериала "Крепостная" Ксения Мишина продолжает выбирать любовь с первого выпуска, 23 октября.

В очередном эфире в доме неожиданно появится еще один мужчина… Конечно же, появление неизвестного гостя в доме вызовет недоумение и даже возмущение со стороны участников.

Кто же этот неожиданный гость - новый соперник или бывший Ксении?

"Неужели нашелся отец Платона?" - предположит Назар Дзивульский.

"Я уверен, это какой-то дополнительный участник", - скажет Евгений Ковтуненко.

Но это еще не все. Участники будут не рады сюрпризу и не захотят пускать в дом нежданного гостя.

Стоит отметить, что Холостячку на этой неделе ждут два индивидуальных свидания. Один из участников рискнет разделить с Ксений ее хобби, выйдя из собственной зоны комфорта. А на втором свидании главная героиня попробует избавиться от одного из своих страхов.

Ксения Мишина на шоу "Холостячка"

Отметим, что из социальных сетей можно узнать, что у актрисы есть сын по имени Платон, которому весной 2020 года исполнилось восемь лет. Подробности личной жизни Мишина старается не афишировать.

Напомним, что "Холостячка" показывает неземные страсти каждую пятницу в 19:00 на телеканале СТБ.

Ранее мы писали, что влюбленный в "Холостячку" телеведущий разрисовал свое авто ее портретом.

Также сообщалось, что Ксения Мишина заинтриговала фанатов "страшным" видео к празднику Хэллоуин.