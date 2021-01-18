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Невероятная: Катерина Кухар демонстрирует стройные ноги в изысканном платье на берегу океана

Новина українською → Мальдивы, Понедельник 18 января 2021 15:17
Невероятная: Катерина Кухар демонстрирует стройные ноги в изысканном платье на берегу океана Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official/)
Автор: Lite

Прима и судья "Танцев со звездами" Катерина Кухар недавно показала свою большую семью. Знаменитость замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым, супруги воспитывают сына Тимура и дочь Анастасию. Недавно они все вместе приняли участие в веселой фотосессии.

А сегодня у Катерины день рождения. Прима празднует на берегу океана - на Мальдивах. Кухар запостила снимок, на котором она демонстрирует оголенные стройные ноги в изысканном платье.

"Сегодня в мой День рождения. Я проснулась от шума океана и щебета тропических птиц... И тут на ум пришла одна веселая штука. У каждой женщины есть несколько этапов возраста:

1. Она нервирует отца... (это мы уже проходили).

2. Достает мужа... (с этим я справляюсь идеально).

3. Ну и я плавно приближаюсь к третьему периоду: бесить зятя и невестку...", - написала Катерина.

Невероятная: Катерина Кухар демонстрирует стройные ноги в изысканном платье на берегу океанаКатерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

Также балерина добавила, что это ее не пугает, потому что она живет интересную, счастливую, полную красочных эмоций и впечатлений жизнь - и вдыхает ее аромат всеми фибрами!

"Может, в ней и есть сложности, головоломки и стрессы, НО она МОЯ!", - написала Кухар.

Фолловеры поздравили Катерину и назвали ее невероятной красавицей.

Напомним, недавно Кухар поделилась редким снимком с мужем: новогодний Сиэтл и дерзкие мечты.

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