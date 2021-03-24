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Невероятная! Постройневшая Джамала поразила сочным соблазнительным образом

Новина українською → Среда 24 марта 2021 12:38
Невероятная! Постройневшая Джамала поразила сочным соблазнительным образом Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала старается держать поклонников в курсе событий своей жизни и творчества. Певица недавно презентовала новый альбом, а также поделилась с фанами рядом откровений. Так, она призналась в своем отношении к пластике и заявила, что хотела бы стареть красиво и естественно. Теперь же звезда заворожила ярким появлением в студии одного из украинских музыкальных каналов.

Постройневшая певица поделилась стильными фото в Instagram.

Певица предстала в ярком и сексуальном образе – черный лонгслив с открытыми плечами, оригинальные брюки со шнуровкой спереди на штанинах, сочный лимонный плащ и туфли с острым носком.

Джамала рассказала, что создавала свой плейлист для одного из известных украинских музыкальных каналов и поделилась инсайтами, которые пришли к ней во время работы.

"Задумалась о том, что иногда музыка и видео не всегда одно и то же. Сейчас объясню! Ну, то есть артисты, которых я слушаю и меня даже не интересует, есть ли у них видеоклип. А бывает наоборот: очень прикольные видеоработы, но этих исполнителей и не бывает в моем музыкальном плейлисте. Мне нравится только визуальная картинка в конкретном случае", - рассказала о своем восприятии она.

Невероятная! Постройневшая Джамала поразила сочным соблазнительным образом

Невероятная! Постройневшая Джамала поразила сочным соблазнительным образом

Невероятная! Постройневшая Джамала поразила сочным соблазнительным образом

Невероятная! Постройневшая Джамала поразила сочным соблазнительным образом

Невероятная! Постройневшая Джамала поразила сочным соблазнительным образом

Джамала поделилась яркими фото (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Брюки стиль",- похвалила коллегу певица Alyona Alyona. Поклонники артистки разделили мнение рэп-исполнительницы.

  • Такая красивая
  • Классная такая
  • Джамала, вы невероятно выглядите
  • Такая солнечная, яркая
  • Какие стильные фото

Также артистка отреагировала на усиление карантинных мер и локдаун в Киеве, который попал в "красную зону".

"И снова какой-то День сурка. Невыдуманное годичное заточение. Окна дома. И вот ты не одна, а ловишь в них свое отражение", - поделилась философскими рассуждениями о суровой реальности Джамала.

Напомним, что ранее Джамала умилила трогательным признанием о сыновьях и поддержке родителей.

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