Невероятно хороша: 51-летняя Дженнифер Лопес восхитила красотой, показав лицо крупным планом

Дженнифер Лопес записала новое видео, в котором рекламирует продукцию своего бренда JLO Beauty - в этот раз санскрин. Заодно певица в который раз продемонстрировала свою гладкую кожу, которая выглядит невероятно молодо.

Дженнифер Лопес демонстрирует новинку своего косметического бренда, а заодно и свою красоту. В коротком ролике певица призналась, что текстура и запах солнцезащитного средства просто сводят ее с ума, буквально вызывая желание съесть этот крем. Также Дженнифер, которая не раз делилась своими секретами красоты, рассказала вновь о своих четырех пунктах для сияющего внешнего вида.

Дженнифер Лопес выглядит потрясающе молодо (видео: instagram.com/jlo)

Главные ингредиенты ее неувядающей красоты: сон, солнцезащитный крем, сыворотка, а также добавки. Что ж, внешний вид артистки доказывает, что они отлично работают.

"Ты невероятная", "У меня этот ролик на репите. Чертовски мило", "Это видео крутится в моей голове, "я просто хочу его съесть", это самая точная вещь на свете", "Самая лучшая косметика на свете!", "Невероятно хороша!", - пишут знаменитости преданные фанаты.