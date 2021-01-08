Невероятно красивая пара: Катерина Кухар восхитила сеть снимком с любимым

Прима и звезда "Танцев со звездами" Катерина Кухар не устает делиться рождественским настроением: в ожидании чудес, она показала фолловерам яркое фото в легком полупрозрачном платье рядом со сказочно красивой елкой в крупных белых шарах. Она призналась, что занятия с учениками придают ей хорошего настроения и предчувствия волшебства.

Дома Катерину тоже ждут новогодние чудеса, вся большая семья Кухар рада праздникам! Знаменитость замужем за премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым, супруги воспитывают сына Тимура и дочь Анастасию. Недавно вся родня снялась в веселой фотосессии.

А теперь Кухар показала фото с мужем - в стильных нарядах, Катерина в блестящем синем платье, Юрий в изысканном бежевом костюме, пара выглядит просто завораживающе.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official/)

"Від усього серця вітаю вас зі Святим Вечором та Різдвом! Бажаю теплих моментів з найріднішими, смачної куті та нехай вас оточує тільки щире оточення з найсвітлішими думками та намірами!", - написала Кухар по-украински.

Поклонники тут же назвали их самыми красивыми в украинском шоу-бизнесе: "Невероятно красивая пара!". А еще - пожелали Катерине и ее семье всего самого наилучшего.

Напомним, недавно Кухар поделилась редким снимком с мужем: новогодний Сиэтл и дерзкие мечты.