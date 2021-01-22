Невероятно мило: Ким Кардашьян растрогала сеть архивным фото с детьми

Ким Кардашьян показала новое фото с детьми, которое было сделано несколько лет назад. На нем звезда позирует с малышкой Чикаго и дочерью Кайли Дженнер - Сторми. Ким держит обеих малышек на руках, улыбаясь нежно в камеру. Мамы постарались нарядить девочек в милые костюмы: белоснежный и кремовый. Картинка получилась невероятно милой и забавной.

Ким с дочерью и племянницей (фото: instagram.com/kimkardashian)

"О боже! Нашла эту картинку в моем телефоне, и наши малышки такие крошечные, милые, коренастые и прекрасные!!!", - написала Ким, не сдерживая эмоций. Фото знаменитости вызвало фурор в сети. Первой отозвалась Кайли Дженнер: "Такие маленькие", - написала она. "Это просто ужасно мило", "Что за красотки"…

Также фанаты отметили, что Ким без мейк-апа выглядит невероятно красивой. "О боже! Посмотрите на Ким без макияжа, какое красивое лицо", "Ким, тебе очень идет", "Ты невероятная, Ким", - пишут они.

Ким выпустила новый парфюм (фото: instagram.com/kimkardashian)

Позже Ким выложила в сеть целую серию фото в серебристом комбинезоне, который уже успел наделать шума. Дело в том, что его дизайн полностью скопирован у известной певицы. С помощью поста знаменитость продемонстрировала новинки парфюмов, приуроченные к Дню святого Валентина, и пригласила фанатов за покупками.

Ранее Ким показала домашнее горячее селфи, где блеснула формами.