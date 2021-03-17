Невероятно милые: Джамала без макияжа растрогала домашними фото с сыночками

Украинская певица Джамала порадовала поклонников новыми фото, на которых показала своих подросших сыновей, а заодно и себя в домашней обстановке. Звезда также рассказала, что помогает ей как маме двух маленьких детей все же найти время для работы и для себя.

Трогательными кадрами с малышами артистка поделилась на своей странице в Instagram .

Джамала позировала на камеру в удобной домашней одежде - штанах в клетку и черном свитшоте с забавным принтом. Волосы певица собрала в небрежный пучок, а на лице у нее нет ни капли макияжа.

На фото звездная мама кормит с ложки младшего сына Селим-Гирая, которому уже почти 9 месяцев, а старший Эмир-Рахман стоит рядом и с интересом наблюдает за происходящим.

Артистка призналась, что уже перестала кормить малыша грудью, а выделить время для себя ей помогает любимое детское питание Селима.

"Как только Селиму исполнилось 8 месяцев, я прекратила грудное вскармливание. Очень хорошо, что на тот момент у меня уже был кисломолочный прикорм, который не нужно было вводить понемногу, смотреть на реакцию. Помню, когда Селимка впервые попробовал творожок для малышей, мне казалось, что он и ложку съест (понятно, что творожок натуральный, без сахара и наполнителей). Селимка наедается, он счастлив, улыбается. Для меня это главное", - поделилась Джамала.

Джамала растрогала нежными фото с сыновьями (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Так что в итоге хорошо и маме и ребенку.

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"Я счастлива, и немного больше времени на музыку и на себя, и сыночку хорошо", - подытожила звезда.

Пользователи сети умиляются нежным кадрам мамы с сыночками и отмечают, что Джамала заметно похудела и похорошела.