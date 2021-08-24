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52-летняя Дженнифер Лопес демонстрирует идеальную фигуру в "дырявом" боди

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США, Вторник 24 августа 2021 20:18
52-летняя Дженнифер Лопес демонстрирует идеальную фигуру в "дырявом" боди Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: RBC.UA

Дженнифер Лопес готовит для поклонников новую линию косметики, куда войдет хайлайтеры с неоновым блеском.

Первой действие продуктов на себе испытала она сама, показав результат в личном блоге.

Дженнифер Лопес запостила три фото, на которых позирует с совершенным мейк-апом от Мэри Филлипс. Эта визажистка работает со многими звездами шоу-бизнеса и, в частности, создает образы почти для всех съемок популярной исполнительницы.

52-летняя Дженнифер Лопес демонстрирует идеальную фигуру в &quot;дырявом&quot; боди52-летняя Дженнифер Лопес демонстрирует идеальную фигуру в &quot;дырявом&quot; боди52-летняя Дженнифер Лопес демонстрирует идеальную фигуру в &quot;дырявом&quot; боди52-летняя Дженнифер Лопес демонстрирует идеальную фигуру в &quot;дырявом&quot; бодиДженнифер Лопес в новом образе (фото: instagram.com/jlo)

На Лопес надето неонового оттенка боди с откровенным вырезом на животе и декольте. Дополняют лук крупное кольцо с бриллиантом и такие же серьги. Волосы ей уложили в гладкую укладку, убрав со лба. Получилось стильно и невероятно сексуально. Дженнифер выглядит, как всегда: молодой и привлекательной, за что получила массу комплиментов.

"Ох, эти скулы!", "Восхитительная", "Привет, красотка", "Просто удивительна", "Ты сделала мой день", "Зеленый - точно твой цвет", - пишут фанаты. Что ж, певица достойна этих комплиментов. А новые отношения пошли ей явно на пользу.

К слову, недавно в прессе вновь появилась информация, что дива собирается замуж. Бена Аффлека застали в ювелирном магазине Tiffany, причем он рассматривал витрину с помолвочными кольцами.

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