Невероятно молодая: 54-летняя Сальма Хайек похвасталась идеальной фигурой в откровенном купальнике

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

А также поделилась секретом стройности и красоты

Сальма Хайек накануне своего дня рождения, который она отмечает 2-го сентября, поделилась секретом своей неувядающей красоты и стройности. Так, звезда опубликовала пару снимков, на которых предстала в черном соблазнительном купальнике с вырезом на груди, а также черном полупрозрачном парео. Знаменитость позирует на фоне океана, стоя полубоком. Пляжный образ дополнила широкополая шляпка, крупные солнцезащитные очки, а также золотистые браслеты и серьги-кольца. Второе фото демонстрирует Сальму крупным планом: ее лицо выглядит невероятно молодым. Упругая кожа, нежный овал, лучезарный взгляд и чувственные пухлые губы…

Сальма Хайек покорила сеть новым фото (фото: instagram.com/salmahayek)

«Угадайте, кому завтра исполнится 54? Кстати, это не Throwback Thursday! Спасибо, Марджо, что во время отпуска превратился в фотографа!», – написала звезда, намекая, что она выглядит так прекрасно сейчас, и фото сделаны буквально на днях.

Разумеется, поклонники тут же засыпали знойную красавицу восторгами. И первым делом поинтересовались, в чем секрет ее неувядающей внешности и стройности? Сальма, которая часто вступает в переписку со своими фанатами, тут же отозвалась. Она в шутку написала: «Втягивайте живот!». Такой «секрет красоты» поклонники оценили веселыми эмозди и лайками.

Звезда радует сеть неувядающей внешностью (фото: instagram.com/salmahayek)

«Ты лучшая», «Всегда королева», «Как можно быть такой идеальной?», «Красота», «Невероятная», «Не могу насмотреться», – пишут фолловеры вечно молодой имениннице. Поскольку она написала свой знак зодиака, многие принялись перечислять звездных красавиц, родившихся под знаком Девы. «Девы рулят», «Да, я в отличной компании», – тут же отреагировала Сальма Хайек.