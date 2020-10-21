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Невероятно молодая: 54-летняя Сальма Хайек восхитила сеть цветущим внешним видом

Новина українською → Среда 21 октября 2020 21:49
Невероятно молодая: 54-летняя Сальма Хайек восхитила сеть цветущим внешним видом Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Актриса все так же прекрасна

Сальма Хайек опубликовала новое селфи, на котором выглядит невероятно молодо. Звезда позирует на фоне неба, указывая пальцем на луну. Ярко-синее платье, надетое на ней, а также выразительный макияж и пышная прическа, говорят о том, что она отправилась на какое-либо рабочее мероприятие или съемки. Фото знаменитость сопроводила забавной подписью: "Я почти могу дотянуться до луны!".

Невероятно молодая: 54-летняя Сальма Хайек восхитила сеть цветущим внешним видом

Сальма Хайек на новом фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Но фанаты, как всегда, сделали акцент на том, как молодо выглядит Сальма. И что она по-прежнему красивая, как и в былые времена. "Все еще горяча", "Ты прекрасна", "Ты такая милая и интересная", "Милая", "Как же ты прекрасна", "Ты такая реальная и смешная", "Выходи за меня", – не могут сдержать слов восторга фолловеры.

Невероятно молодая: 54-летняя Сальма Хайек восхитила сеть цветущим внешним видом

Сальма Хайек поменяла прическу (фото: instagram.com/salmahayek)

Примечательно, что волосы Сальмы из привычного темного оттенка перекрашены в рыжеватый блонд. Фанаты отметили, что он очень к лицу Хайек, делая ее зрительно свежее и моложе. Хотя сама она не раз демонстрировала, что не стесняется возраста и даже седых прядей.

Напомним, Сальма Хайек любит показывать не только фото в роскошных аутфитах. Недавно она запостила фото в платье с высоким воротом, таким образом, дав понять, что даже без откровенного декольте выглядит невероятно горячо.

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