Невероятно молодая: 54-летняя Сальма Хайек восхитила сеть цветущим внешним видом

Актриса все так же прекрасна

Сальма Хайек опубликовала новое селфи, на котором выглядит невероятно молодо. Звезда позирует на фоне неба, указывая пальцем на луну. Ярко-синее платье, надетое на ней, а также выразительный макияж и пышная прическа, говорят о том, что она отправилась на какое-либо рабочее мероприятие или съемки. Фото знаменитость сопроводила забавной подписью: "Я почти могу дотянуться до луны!".

Сальма Хайек на новом фото (фото: instagram.com/salmahayek)

Но фанаты, как всегда, сделали акцент на том, как молодо выглядит Сальма. И что она по-прежнему красивая, как и в былые времена. "Все еще горяча", "Ты прекрасна", "Ты такая милая и интересная", "Милая", "Как же ты прекрасна", "Ты такая реальная и смешная", "Выходи за меня", – не могут сдержать слов восторга фолловеры.

Сальма Хайек поменяла прическу (фото: instagram.com/salmahayek)

Примечательно, что волосы Сальмы из привычного темного оттенка перекрашены в рыжеватый блонд. Фанаты отметили, что он очень к лицу Хайек, делая ее зрительно свежее и моложе. Хотя сама она не раз демонстрировала, что не стесняется возраста и даже седых прядей.

Напомним, Сальма Хайек любит показывать не только фото в роскошных аутфитах. Недавно она запостила фото в платье с высоким воротом, таким образом, дав понять, что даже без откровенного декольте выглядит невероятно горячо.