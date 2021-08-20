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Невероятно счастлива: Наталья Могилевская получила предложение руки и сердца (видео)

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Киев, Пятница 20 августа 2021 10:56
Невероятно счастлива: Наталья Могилевская получила предложение руки и сердца (видео) Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: RBC.UA

14 августа в концертно-развлекательном комплексе Bakkara в Киеве состоялся грандиозный сольный концерт певицы Натальи Могилевской. Яркое событие дополнилось сюрпризами - певицу позвали замуж.

О том, как это произошло, она сама рассказала в своем блоге.

На концерте Наталья Могилевская появилась очень эффектно. Артистка приплыла на яхте, исполняя "Морские звезды", а после исполнила и другие свои хиты: "Завелась", "Любила" и "Я танцевала", а также трогательные украиноязычные треки "Відірватись від землі", "Місяць" и "Покохала". Кроме того, Наталья удивила публику восхитительными нарядами, украшенными цветными пайетками. Многие зрители признали: артистка выглядела просто сногсшибательно.

Невероятно счастлива: Наталья Могилевская получила предложение руки и сердца (видео)Невероятно счастлива: Наталья Могилевская получила предложение руки и сердца (видео)Невероятно счастлива: Наталья Могилевская получила предложение руки и сердца (видео)Невероятно счастлива: Наталья Могилевская получила предложение руки и сердца (видео)Невероятно счастлива: Наталья Могилевская получила предложение руки и сердца (видео)Наталья Могилевская дала большой концерт (фото: пресс-служба)

На этом сюрпризы вечера не закончились. После концерта Наталья Могилевская вышла на интервью к журналистам. Во время общения артистки с прессой к понтону, на котором располагалась сцена, подплыли несколько катеров с ее поклонниками. Они громко пели хиты Натальи, засыпали ее комплиментами и благодарностями за концерт.

Наталья Могилевская была рада такому вниманию. Она приветствовала поклонников и счастливо им улыбалась. Как вдруг один из мужчин встал со своего места и выкрикнул: "Наталья, выходите за меня замуж!".

И получила предложение руки и сердца (видео: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Видео звезда подписала: "Девочки, мне сделали предложение выйти замуж. Идем? Скоро, 30 октября состоится мой сольный концерт во Дворце Украина (Киев). Как вы думаете, есть ли шанс у поклонника привлечь мое внимание не только как артистки, но и как женщины?". Что ж, певица явно задумалась!

Напомним, что ранее Наталья Могилевская рассказала, как едва не очутилась под колесами авто.

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