Невероятно счастливы: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отправились вдвоем на отдых

Дженнифер Лопес только недавно рассталась со своим бойфрендом Алексом Родригесом. Но горевала недолго. Певицу сразу заметили в компании еще одного бывшего мужчины - Бена Аффлека . Правда, инсайдеры утверждали, что пара очень близка чисто по-дружески. И певица таким образом отвлекается от разбитого сердца.

Но, похоже, между экс-возлюбленными все же есть нечто большее. Так, пара отправилась вместе на отдых.

На днях в сеть попали фото, на которых пара заснята в аэропорту. Оказывается, певица и актер вместе отправились на фешенебельный горнолыжный курорт в Монтане. Отпуск они провели вдвоем. По словам инсайдера, выглядели оба очень счастливыми и сами удивляются стремительно развивающимся событиям. В сеть даже попали фотографии, на которых они держатся за руки.

"Дженнифер провела несколько дней с Беном. У них очень крепкая связь. Все происходит быстро и интенсивно, но Дженнифер счастлива", - говорит источник.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, похоже, снова вместе (фото: Getty Images)

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес были вместе 1,5 года и собирались пожениться. Но свадьбу отменили за несколько дней до торжества. Позже оба нашли свое счастье в других людях. И вот, спустя 17 лет, 48-летний актер и 51-летняя певица вновь воссоединились, пока что - ради отпуска.

К слову, окружение Алекса Родригеса сообщило, что он отреагировал на поездку пары весьма бурно. Бейсболист предпринимал неоднократные попытки спасти отношения.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес (фото: instagram.com/jlo)

"Он действительно думал, что они смогут поработать над своими отношениями и воссоединиться. Он связывался с Джей Ло, пытаясь встретиться с ней, но она не захотела поддерживать эту беседу", - сообщили в окружении Родригеса.

В то же время недавно в сети обсуждали попытку Бена Аффлека познакомиться с известной блогершей. Звезда TikTok Nivine Jay заявила, что встретила актера в приложении для знакомств Raya. Они "свайпнули" друг друга, но позжде девушка решила, что кто-то использует фото Аффлека, и удалила его из контактов. В итоге актер прислал ей видео в Instagram, чтобы доказать, что это действительно он. Которое та, недолго думая, выложила в TikTok.