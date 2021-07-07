Невероятные! Джамала с мужем и детьми украсила обложку журнала

Джамала поделилась радостью - впервые она украсила обложку журнала вместе со всеми своими любимыми мужчинами. Вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и сыновьями Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем певица появилась на страницах издания Viva.

В своем Instagram артистка показала саму обложку, а также забавные фото, на которых она гордо позирует с журналом в руках.

Главный снимок был сделан в ботаническом саду во время цветения сирени. Семейство позировало среди цветочного буйства в нарядах светлых тонов - белых и бежевых.

Джамала выбрала для съемки брючный костюм с белой футболкой. Волосы она зачесала назад и сделала легкий макияж. Они с супругом держат детей на руках и нежно прижимаются друг к другу.

Счастливая певица сделала несколько кадров, держа в руках журнал с их фото на обложке.

"Ми. Вперше на обкладинці з усіма моїми хлопцями. Читайте класне новеньке інтерв‘ю в новому номері", - написала исполнительница.

Джамала с мужем и детьми появилась на обложке журнала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Как отмечает издание, в интервью звезда рассказала об отношениях с мужем и планах на третьего ребенка.

"Как восточная женщина, я пытаюсь сохранять баланс, чтобы муж чувствовал себя выше, громче, важнее. Может, женщины со мной не согласятся, но это мое видение. Не исключаю третьего захода на материнство, но пока я очень устала и хочу реализовать свои амбиции. А их у меня много! Да, планов много. Есть несколько интересных телевизионных проектов, в которых я намерена принять участие. Для меня эти полтора года были сложным временем. Мне не нужны паузы, я хочу успевать все - и выступать, и любить детей", - говорит Джамала.

Джамала с мужем и сыновьями снялась в ботсаду на фоне сирени (фото: viva.ua)

Подписчики радуются за артистку и восхищаются ее семьей.