Невероятные! Джамала с мужем и детьми украсила обложку журнала
Джамала поделилась радостью - впервые она украсила обложку журнала вместе со всеми своими любимыми мужчинами. Вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и сыновьями Эмиром-Рахманом и Селимом-Гираем певица появилась на страницах издания Viva.
В своем Instagram артистка показала саму обложку, а также забавные фото, на которых она гордо позирует с журналом в руках.
Главный снимок был сделан в ботаническом саду во время цветения сирени. Семейство позировало среди цветочного буйства в нарядах светлых тонов - белых и бежевых.
Джамала выбрала для съемки брючный костюм с белой футболкой. Волосы она зачесала назад и сделала легкий макияж. Они с супругом держат детей на руках и нежно прижимаются друг к другу.
Счастливая певица сделала несколько кадров, держа в руках журнал с их фото на обложке.
"Ми. Вперше на обкладинці з усіма моїми хлопцями. Читайте класне новеньке інтерв‘ю в новому номері", - написала исполнительница.
Джамала с мужем и детьми появилась на обложке журнала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Как отмечает издание, в интервью звезда рассказала об отношениях с мужем и планах на третьего ребенка.
"Как восточная женщина, я пытаюсь сохранять баланс, чтобы муж чувствовал себя выше, громче, важнее. Может, женщины со мной не согласятся, но это мое видение. Не исключаю третьего захода на материнство, но пока я очень устала и хочу реализовать свои амбиции. А их у меня много! Да, планов много. Есть несколько интересных телевизионных проектов, в которых я намерена принять участие. Для меня эти полтора года были сложным временем. Мне не нужны паузы, я хочу успевать все - и выступать, и любить детей", - говорит Джамала.
Джамала с мужем и сыновьями снялась в ботсаду на фоне сирени (фото: viva.ua)
Подписчики радуются за артистку и восхищаются ее семьей.
- Заслуживаешь быть во всех журналах мира
- Прекрасні!
- Ви неймовірні
- Дуже класні
- Какие вы классные!!
- Ви - прекрасна родина
- У Вас очень прекрасная семья. Здоровья Вам, огромного счастья и пусть Ваши мечты всегда сбываются
- Краса
- Гарна та справжня
- Так радостно на душе, когда смотрю на Вас
Напомним, ранее Джамала с экстремальным декольте напророчила победу украинским футболистам в матче "Евро 2020".