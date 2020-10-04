Невеста Владимира Остапчука призналась, почему они так торопятся со свадьбой

Паре пришлось перенести дату свадьбы из-за болезни

Украинский шоумен Владимир Остапчук и его невеста, нотариус Кристина Горняк активно готовятся к свадьбе. При этом дату торжества паре пришлось перенести, так как накануне важного события они оба заболели коронавирусом. Как недавно рассказал ведущий, они с возлюбленной пойдут к алтарю 15 октября.

Кристина призналась в интервью "Світському життю", почему они так спешат с бракосочетанием.

"Ну любовь, разве она ждет? Штамп не обязателен, но Владимир, когда мы еще давно общались о свадьбе, говорил, что у него есть мечта, чтобы я к нему шла в белом платье. Не то, что мы спешим, просто мы решили не откладывать. Кто его знает, может детишки пойдут, там уже будет не до свадьбы", - откровенно поделилась Горняк.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк готовятся к свадьбе (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, что в подарок на помолвку девушка получила кольцо Tiffany & Co. и шикарное авто Range Rover. Ведущая программы Катя Осадчая отметила, что длительное время экс-жена Остапчука Елена Войченко говорила о том, что Владимир не дает денег бывшей семье и детям, а тут ведущий дарит новой возлюбленной авто, которое стоит более 50 000 долларов.

Впрочем, Кристину это совершенно не смущает.

"Знаете, можно сидеть и говорить: "Ой, все плохо, всю жизнь плохо", а можно радоваться тому, что есть и показать, не бояться, что кто-то что-то скажет. Я мечтала о Range Rover и Владимир это знал", - ответила невеста шоумена.

Кристина и Владимир уже отгуляли девичник и мальчишник и с нетерпением ждут дня, когда официально станут мужем и женой.

Напомним, ранее Владимир Остапчук рассказал откровенную историю про свою невесту Кристину Горняк и их поездку в Париж.