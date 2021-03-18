Невежды! Сумская о критике из-за жизни дочери в России и ее браке с российским актером

Ольга Сумская не раз нарывалась на критику в сети из-за того, что ее старшая дочь, актриса Антонина Паперная , живет и работает в России. Сама исполнительница роли Роксоланы признавалась, что практически не видиться с внуками и скучает по ним. Сумская решила расставить все точки над і и рассказала о переезде Тони в России, попутно ответив на критические замечания в адрес своей семьи.

В программе " TalaVision " на YouTube она вспомнила, как и почему ее старшая дочь осела в РФ.

Когда Тоне было 17 лет, она захотела пойти по стопам родителей-актеров и для учебы выбрала профильное Щукинское училище в Москве. К тому же ее отец, Народный артист Украины Евгений Паперный, закончил именно это учебное заведение. Вместе с мамой и папой девушка поехала сдавать экзамены и поступила.

Невзирая на то, что она прошла, Тоня внезапно передумала ехать учиться в Россию и осталась дома, в Киеве.

"Через несколько месяцев позвонили: "А где Тоня? Мы ее ждем". А Тоня передумала. Возможно, испугалась. Она вступает в ВУЗ здесь, в Киеве, Академия искусств руководящих кадров, она ее заканчивает. Значит, оно было ей нужно в то время", - пояснила Ольга.

Ольга и Антонина очень похожи (фото: instagram.com/tony__pepper)

После окончания ВУЗа девушка вновь вернулась к идее поехать в Москву и опять вступить в Щукинское. На тот момент Тоне был 21 год. У нее снова получилось.

Сумская уточнила, что все эти события происходили 10 лет назад, поэтому, когда она слышит критику в адрес ее и дочери, украинскую звезду это возмущает и обижает.

"Люди добрые, я извиняюсь, это собственная жизнь человека. Поэтому вы не имеете никакого права критиковать, замечать, что-то закидывать. Ненормальные. Невежды. Постоянно эти комментарии забрасывают", - эмоционально отреагировала Сумская.

Ольга ответила хейтерам и критикам

Также она высказалась об отношениях Тони и ее гражданского мужа, российского актера Владимира Яглыча.

"Они похожи друг на друга. Я тогда смотрела его роли в сериалах, мне нравился этот актер. Я думала: Какой фактурный, какой красавец! И кто тогда мог подумать, что этот актер станет отцом моих внуков?" - с улыбкой вспоминает актриса.

Антонина и ее муж Владимир живут в гражданском браке (фото: instagram.com/tony__pepper)

Из-за того, что Владимир не спешит узаконить отношения с ее дочерью, хоть пара воспитывает двух детей, Ольга не переживает, да и Тоня также не слишком волнуется по этому поводу.

"Как будет, так и будет. Она сильная, потому что она так воспитана", - отметила Ольга.