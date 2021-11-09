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Невозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьми

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 18:18
Невозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьми Звезды без макияжа (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: RBC.UA

Случалось ли вам, увидев фото знаменитости, не сразу понять, кто перед вами? Возможно, они были просто без косметики и укладки.

Предлагаем вам подборку звезд, которые без макияжа кажутся совсем другими людьми.

Многие знаменитости давно приучили фанатов к своим узнаваемым образам. Их визажисты и мастера-парикмахеры так стараются создать идеальные пропорции лица и сделать их яркими и выразительными, что это порой играет с ними плохую шутку. Когда звезды хотят отдохнуть от косметики и укладок, то буквально меняются на глазах. Предлагаем топ-5 знаменитостей, которые без мейк-апа кажутся другими людьми.

Невозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьмиНевозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьмиЕва Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Невозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьмиНевозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьмиКайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Невозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьмиНевозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьмиМадонна (фото: instagram.com/madonna)

Невозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьмиНевозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьмиКэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Невозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьмиНевозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьмиЛеди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

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