Невозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьми
Случалось ли вам, увидев фото знаменитости, не сразу понять, кто перед вами? Возможно, они были просто без косметики и укладки.
Предлагаем вам подборку звезд, которые без макияжа кажутся совсем другими людьми.
Многие знаменитости давно приучили фанатов к своим узнаваемым образам. Их визажисты и мастера-парикмахеры так стараются создать идеальные пропорции лица и сделать их яркими и выразительными, что это порой играет с ними плохую шутку. Когда звезды хотят отдохнуть от косметики и укладок, то буквально меняются на глазах. Предлагаем топ-5 знаменитостей, которые без мейк-апа кажутся другими людьми.
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)
Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Мадонна (фото: instagram.com/madonna)
Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)
Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)
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