Невозможно узнать: 5 звезд, которые без макияжа кажутся другими людьми

Случалось ли вам, увидев фото знаменитости, не сразу понять, кто перед вами? Возможно, они были просто без косметики и укладки.

Многие знаменитости давно приучили фанатов к своим узнаваемым образам. Их визажисты и мастера-парикмахеры так стараются создать идеальные пропорции лица и сделать их яркими и выразительными, что это порой играет с ними плохую шутку. Когда звезды хотят отдохнуть от косметики и укладок, то буквально меняются на глазах. Предлагаем топ-5 знаменитостей, которые без мейк-апа кажутся другими людьми.

Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)